Bodrum'un dört bir yanında zafer coşkusu yaşanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla Bodrum’un dört ayrı noktasında kutlama programı düzenleniyor.

Bodrum Belediyesi tarafından 30 Ağustos Cumartesi günü Bodrum’un dört farklı bölgesinde kutlama programları gerçekleştirilecek. Şanlı zaferin 103. yıl dönümü, her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek etkinliklerle coşku içinde kutlanacak.

Eş Zamanlı Fener Alayları ve Konserler

30 Ağustos kutlamaları saat 20.30’da fener alayları ile başlayacak. Ardından program saat 21.30’da zafer coşkusunu taçlandıracak konserlerle devam edecek.

Başkan Mandalinci, “Tam 103 yıldır yankılanan zaferin sesiyle…”

30 Ağustos akşamı vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla Zafer Bayramı kutlamalarına davet eden Başkan Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

“30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki inanç, cesaret ve azminin en büyük simgelerinden biridir. Bugün, varoluş mücadelemizin, egemenliğimizin dönüm noktasıdır.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi, sadece askeri bir başarı değil; aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişidir. Bu zafer, yokluk içinde ama sonsuz bir azimle, vatan uğruna her türlü fedakârlığı göze alanların eseridir.

Her yıl, bu büyük zaferi gururla ve minnetle hatırlıyor; o gün olduğu gibi bugün de kararlılıkla egemenliğimizi geleceğe taşıyoruz. Bir çift mavi gözün izinde yürüdüğümüz bu yolda, bu büyük zaferin anlamını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu. Bu sebeple bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yarınlara ilerleyen bireyler olarak cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkacak; eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğinde çalışmaya devam edeceğiz.

Bağımsızlık ve egemenlik uğruna mücadele eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyor; 30 Ağustos akşamı bu zaferi hep beraber kutlamak adına tüm halkımızı alanlara davet ediyoruz.

Tam 103 yıldır yankılanan zaferin sesiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları şu şekilde:

Bodrum Merkez: Bodrum Milta Marina’dan başlayarak Bodrum Belediye Meydanı’na kadar fener alayı düzenlenecek. Fener alayının ardından “Madrigal” grubu sahne alacak.

Yalıkavak: Belediye Kafe önünden başlayacak fener alayı, Yalıkavak Atatürk Meydanı’nda sona erecek. Ardından “Pusula” grubu konser verecek.

Turgutreis: Akçaalan Çok Amaçlı Salon’dan başlayarak Turgutreis Atatürk Meydanı’na kadar fener alayı yapılacak. Etkinlik, “Dolu Kadehi Ters Tut” grubunun konseriyle devam edecek.

Mumcular: Karaova Mustafa Kallem Parkı’ndan başlayacak fener alayı, Mumcular Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Sonrasında “Emirhan & Görkem Band” sahne alacak.