Büyükşehir Belediyesi Balıkesir’de spor kültürünü yaygınlaştırıyor

Şehirde spor kültürünü geliştirmek adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Aralık Pazar günü saat 10.00’da “Bisiklet Halk Sürüşü” ve “Her Adım Bir İz – Değirmen Boğazı Halk Koşusu” etkinlikleri gerçekleştirilecek. Koşu ve bisiklet sürüşü etkinliklerinin ardından Değirmen Boğazı’nda düzenlenecek olan zumba etkinliği ve sonrasındaki ikramlarla vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşayacak. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde hayata geçirilen etkinliklerin, her ayın ilk Pazar günü geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHİRDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek etkinlikler ile vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek ve spor farkındalığını artırmak amaçlanıyor. Bu kapsamda 7 Aralık Pazar günü saat 10.00’da Avlu Gençlik Merkezi önünden başlayacak olan bisiklet sürüşü, Değirmen Boğazı’nda sona erecek. Bu etkinlikle şehir içinde bisiklet kullanımını artırmak, çevreci ulaşım seçeneklerine dikkat çekmek ve bisiklet kültürünü artırmak hedefleniyor.

HER ADIM BİR İZ BIRAKACAK

Pazar günü Değirmen Boğazı’nda belirlenen parkurda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından halk koşusu gerçekleştirilecek. Katılımcılar temiz havanın ve doğanın eşsiz güzellikleri arasında spor yaparken sağlıklı yaşam bilinci de pekişecek. Bisiklet sürüşü ve koşu tamamlandıktan sonra katılımcılar için eğlenceli zumba etkinliği düzenlenecek. Günün enerjisini artıran ritimlerin yanı sıra ikramlarla katılımcılar keyifli bir gün geçirecek. İl genelinde sürdürülebilir bir spor alışkanlığı oluşturmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikleri her ayın ilk Pazar günü gerçekleştirerek toplumsal birliktelik ve dayanışma duygusunu da güçlendirmeyi hedefliyor.