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CHP'nin yeniden aday göstermediği Şükrü Genç bağımsız aday olacak

CHP'nin yeniden aday göstermediği Şükrü Genç bağımsız aday olacak
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CHP’nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince bir açıklama yapmış ve bu kararın CHP yönetimi tarafından gözden geçirilmesini talep etmişti.

Süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamaması üzerine Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı.

Genç, yaptığı basın açıklamasında "Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Biz hep güzel konuştuk. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de" ifadelerini kullandı.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi şükrü genç CHP aday bağımsız aday
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