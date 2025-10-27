Geleceğin Müzisyenleri Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Yetişiyor

Kartal Belediyesi, kültür ve sanata verdiği desteği geleceğin sanatçılarını yetiştirerek taçlandırıyor. Çocukların ve gençlerin müzik alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, bu yıl da müzik bölümü yetenek sınavlarıyla yeni öğrencilerini belirledi.

Kartal Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen sınavlara, 7 ile 15 yaş aralığındaki yüzlerce çocuk ve genç katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav alanına gelen adaylar, gün boyunca heyecan dolu anlar yaşadı. Piyano, gitar, keman, çello, yan flüt, perküsyon, viyola ve koro branşlarında jüri karşısına çıkan öğrenciler, müzikal becerilerini sergiledi.

Jüri üyeleri, adayların müzikal algısı, ritim duygusu, kulak eğitimi ve sahne hâkimiyetini değerlendirirken; sınavlar, gün boyu farklı enstrüman sesleriyle adeta bir konser atmosferinde geçti.

Akademi yetkilileri, çocukların küçük yaşta sanatla tanışmasının kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, her yıl artan başvuruların bu ilgiyi açıkça gösterdiğini ifade etti.

Sınav sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr adresinden duyurulacak. Başarılı adaylar, Sanat Akademisi’nde alanında uzman eğitmenlerden kapsamlı müzik eğitimi alarak sanat yolculuklarına ilk adımlarını atacak.

Başkan Gökhan Yüksel: “Sanatla büyüyen bir nesil, geleceğe ışık tutar”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sanat Akademisi’nin kentteki kültürel dönüşümün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kartal’da çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla iç içe büyümesini çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanat, bir çocuğun sadece yeteneğini değil, özgüvenini, düşünme biçimini ve dünyaya bakışını da şekillendirir. Sanat Akademimiz, Kartal’ın geleceğine yapılan en anlamlı yatırımlardan biridir. Burada yetişen her bir çocuğumuz, sadece bir müzisyen değil; aynı zamanda duyarlı, üretken ve estetik değerlere sahip bir birey olarak topluma katkı sunacak. Sanatı ve sanatçıyı her zaman desteklemeye devam edeceğiz.”