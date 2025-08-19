  1. Anasayfa
date 2025-08-19

Gençler Muğla'nın Geleceğine Yön Verecek

Gençlerin sesi artık Büyükşehir’de daha gür çıkacak. Muğla Gençlik Meclisi kuruldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kent yönetimine demokratik katılımını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 12 Haziran 2025 tarihli Büyükşehir Meclisi kararıyla kurulan Muğla Gençlik Meclisi, aynı gün kabul edilen yönetmelikle resmen hayata geçti.

Gençlerin Katılımıyla Daha Güçlü Bir Muğla

Muğla Gençlik Meclisi; gençlerin kültür, sanat, spor, bilim, teknoloji, çevre ve toplumsal konularda aktif rol almasını hedefliyor. Meclis; gönüllülük, şeffaflık, kamu yararı ve kadın–erkek eşitliği ilkeleriyle çalışacak. Kentin gençlik odaklı sorunlarına çözümler geliştirecek, Yerel Gençlik Eylem Planları hazırlayacak ve belediyeye öneriler sunacak. Tüm kararlar, kamuoyunun erişimine açık şekilde belediyenin web sitesinde (https://www.mugla.bel.tr/)  yayımlanacak.

Gençlik Meclisi Nasıl İşleyecek?

70 üyeden oluşacak Gençlik Meclisi’nde kontenjanların yüzde 40’ı öğrencilerden, yüzde 20’si gençlik STK’larından, yüzde 10’u kamu kurumlarının temsilcilerinden, yüzde 30’u ise Muğla’da yaşayan diğer gençlerden seçilecek. Üyelikler 1 yıl süreyle geçerli olacak.

Meclis, en geç iki ayda bir toplanacak. Toplantılar halka ve basına açık olacak, gündemler önceden hem üyelere bildirilecek hem de belediye web sitesinde duyurulacak. Çalışmalar; Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür-Sanat, Çevre ve İklim Değişikliği, Bilim-Teknoloji gibi çalışma grupları üzerinden yürütülecek.

Gençlik Meclisi’ne Başvurular Nereden Yapılır?

Muğla il sınırlarında yaşayan 15–30 yaş arası tüm gençler Gençlik Meclisi’ne başvuru yapabilecek. Başvurular, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin www.mugla.bel.tr adresinde yer alan online form üzerinden alınacak. Adaylardan öğrenci belgesi veya ikamet belgesi, kimlik fotokopisi, sabıka kaydı ve fotoğraf istenecek.

İlk Genel Kurul Yolda

Ekim 2025’te yapılacak ilk Olağan Genel Kurul’a kadar Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanacak. Ardından yönetim, gençlerin katılımıyla seçilecek ve Meclis tamamen kendi dinamikleriyle çalışmaya başlayacak.

Başkan Aras: “Gençlerin Enerjisi Muğla’mızı İleri Taşıyacak”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlere seslenerek şunları söyledi: “Gençlerimizin enerjisi, fikirleri ve hayalleriyle Muğla’yı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Gençlik Meclisi, sadece bir temsil organı değil; aynı zamanda geleceğimizi birlikte tasarlayacağımız bir ortak akıl platformu olacak. Tüm gençlerimizi bu sürece katılmaya davet ediyorum.”

