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İBB 1,5 milyon İstanbulkart alacak

İBB 1,5 milyon İstanbulkart alacak

HES kodu ile eşleştirilmesi zorunlu olan İstanbulkart'ta stoklar tükendi. Belediye 1,5 milyon kart için ihaleye gidecek.

İstanbul'da ulaşımın sağlandığı 'İstanbulkart'ın tedarikinde sorunlar yaşanıyor. Korona virüsü nedeniyle HES kodu eşleştirilmesi zorunlu olan İstanbulkart artık pek çok noktada satılamıyor. Okulların da açılmasıyla stoklar tükenirken, özellikle turistik ya da iş amacıyla kente gelenler sorun yaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,5 milyon İstanbulkart alımı için ihale açarak soruna çözüm üretecek. BELBİM A.Ş.'nin düzenlediği ihale 1 Kasım'da yapılacak.

BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz, "Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkart'ın sadece bir kişi tarafından ve HES koduyla eşleştirilmiş kullanılması gündeme geldiği için dolayısıyla kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu" dedi.

Etiketler istanbulkart kart ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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