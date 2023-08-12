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İBB duyurdu: Galata Köprüsü 40 gün trafiğe kapalı kalacak

İBB duyurdu: Galata Köprüsü 40 gün trafiğe kapalı kalacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu gece 00.00'da iki etaplı derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarına başlayacağı Galata Köprüsü'nde 40 gün boyunca trafik akışı, alternatif güzergâhlarla sağlanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Galata Köprüsü'nde, birinci etapta Karaköy-Eminönü istikameti, ikinci etapta ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergâhlar ile sağlanacak. Birinci etap, 13 Ağustos Pazar 00.00'da başlayacak ve 20 gün sürecek.

Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar, Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Böylece Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.

Daha sonra yine 20 gün sürecek ikinci etap kapsamında ise Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar, Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne yönlendirilecek. Unkapanı Kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak.

Bölge esnafına kapanma sürecinden 1 gün önce mesajla bilgilendirme yapılacak. Tramvay seferlerinin etkilenmeyeceği çalışmalar boyunca otobüs seferleri belirlenen geçici güzergahlardan yapılacak.

Etiketler galata köprüsü galata BAKIM KÖPRÜ İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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