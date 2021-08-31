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  4. İBB Sözcüsü Ongun Can Ataklı’nın İSPARK iddiasını yalanladı

İBB Sözcüsü Ongun Can Ataklı’nın İSPARK iddiasını yalanladı

İBB Sözcüsü Ongun Can Ataklı’nın İSPARK iddiasını yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Korkusuz yazarı Can Ataklı'nın, İSPARK hakkındaki iddialarının yanlış olduğunu belirterek, " Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştı Siz, İSPARK web sitesinden denetlenmiş rakamlara ulaşabilirsiniz. 2021 yılında İSPARK pandemiye rağmen kâra geçecektir" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır. Siz, onun gazeteci olarak yapmadığını yapıp İSPARK web sitesinden denetlenmiş rakamlara ulaşabilirsiniz. 2021 yılında İSPARK pandemiye rağmen kâra geçecektir. Yıl sonu görüşürüz." ifadelerine yer verdi.

Ongun, pandemiye rağmen İSPARK'ın kar yapacağını dile getirerek, "Web sitesine giremem diyenler için; İSPARK’ın 2019’da zararı 42.9 Milyon TL’dir. 2020 yılında pandemiye rağmen zarar miktarı 6.8 Milyon TL’ye gerilemiştir. 2021 yılı sonunda da kâr hedeflenmektedir. Otopark kapasitesi de 97 binden 117 bin 534’e çıkmıştır." dedi.

Etiketler murat ongun ibb ispark istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu can ataklı
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