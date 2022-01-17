  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB'den yarın sabah için İstanbul'a uyarı

İBB'den yarın sabah için İstanbul'a uyarı

İBB'den yarın sabah için İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul bir kez daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarın etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yurttaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 Meteoroloji, mega kent İstanbul'da ise bu gece yarısından itibaren kar ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

ONGUN YARIN SABAH İÇİN UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yarın sabah için uyarıda bulundu.

"AKOM verisine göre Salı sabahı İstanbul genelinde hava sıcaklığı daha da düşerek yer yer sıfırın altına inecek" bilgisini paylaşan Ongun, "Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak, vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız" ifadelerini kullandı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi murat ongun ekrem imamoğlu hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan: ''Kendi petrolümüzü çıkarınca durum çok farklı olacak''
''Sahne şov yeri'' diyen Hülya Avşar'dan dikkat çeken kostüm
Hastanede dehşet! Kadın hastasını ilaçla uyutup tecavüz etti
Onbinlerce çalışana ''ek gösterge'' dopingi: En az 1.150 TL artacak!
Kulislerden sızan sürpriz ayrıntı: ''Anayasa değişikliği de seçim yasası da rafa kalktı''
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı olay oldu! Cübbeli Ahmet'ten sert tepki
İşte 2022 memur alımı ilanları: Kamuya yüzlerce personel alınacak
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
Çok sayıda ilde eğitime kar molası! İşte eğitime ara verilen iller
Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına kilitlenen Dolar, Euro ve altında son durum