  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kadıköy Belediyesi, Plaj Hentbolu Şenliği düzenliyor

Kadıköy Belediyesi, Plaj Hentbolu Şenliği düzenliyor

Kadıköy Belediyesi, Plaj Hentbolu Şenliği düzenliyor
Güncelleme:

Türkiye’de ve dünyada son yıllarda büyük ilgi görmeye başlayan spor branşlarından plaj hentbolu, bu hafta sonu Kalamış Spor Kompleksi’nde sporseverlerle buluşuyor. Kadıköy Belediyesi, 7 Ekim Cumartesi günü Türkiye’nin plaj hentbolu dalında önde gelen takım ve sporcularının katılımıyla Plaj Hentbolu Şenliği düzenleyecek.

2024 Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda ise olimpik spor olarak yer alacak plaj hentbolu, Türkiye’de gençler için popüler spor branşlarından biri olmaya aday.  Kadıköy Belediyesi de dünyada son yıllarda popüler olmaya başlayan plaj hentbolunu gençlere tanıtmak ve sporculara destek olmak için kolları sıvadı. Kadıköy Belediyesi, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Defne Spor Kulübü ile birlikte 7 Ekim Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Kalamış Spor Kompleksi’nde Plaj Hentbolu Şenliği düzenleyecek. 

Profesyonel antrenörlerin de katılacağı etkinlik, plaj hentboluyla ilgili gerçekleştirilecek antrenmanlar ve eğitimler ile başlayacak. Etkinliğin ikinci bölümündeyse 16 yaş kız takımları arasında dostluk maçları oynanacak. Bu etkinlik ayrıca 2024 yılında Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek 16 yaş grubundaki sporculara yönelik ilk turnuva olacak.

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şehit haberleri peş peşe geldi: 2 evladımızı şehit verdik!
AYM, ek MTV'ye ilişkin kararının gerekçesini açıkladı
4,3'lük depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı
Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar! Altın düşüyor!
İşte yılın En Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri
Taciz iddiasına meydan dayağı! Öldürüyorlardı, polis kurtardı
İstanbul'da 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı
MİT'in Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri böyle görüntülendi
Şenol Güneş istifa etti
Adriana Lima'yı tahtakuruları yedi