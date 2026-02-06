  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi Asrın Felaketini Unutmadı
Kartal Belediyesi, 3 yıl önce 11 ili birden etkileyen ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin yıl dönümünde anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde farklı noktalarda vatandaşlara, depreme yönelik hazırlanan bilgilendirici broşür ve magnet dağıtımı yapıldı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 6 Şubat’ta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinde büyük yıkıma ve can kaybına neden olan deprem felaketinin yıldönümünde Kartal Belediyesi anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. 

Kartal ve Cevizli Marmaray İstasyonları ile Kartal ve Soğanlık Metro İstasyonları önünde stant açan Kartal Belediyesi görevlileri vatandaşlara deprem felaketi ile ilgili broşür ve buzdolabı magneti dağıtımı yaptı. Vatandaşlara yönelik hazırlanan broşürlerde;  olası bir deprem felaketinden önce ve sonra yapılması gereken hayati önlemler yer aldı. Yine arama kurtarma görevlileri ve meclis üyelerinin vatandaşlara dağıttığı magnetlerde ise yine depreme yönelik  önlemlerle ilgili bilgilerin bulunduğu kare kodlar yer aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren göreve başlayan Kartal Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri ile Arama Kurtarma ekipleri gün boyunca vatandaşlara  önlemler konusunda bilgi verdi. 

Başkan Yüksel: “Dayanışmanın gücüyle yaraları birlikte sarmaya, umudu birlikte büyütmeye çalıştık.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de  yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin ilk anından itibaren, tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışma arkadaşlarımızla birlikte afet bölgesine destek olmak için harekete geçtik. Arama kurtarma ekiplerimiz, çadırlarımız, mobil yemek araçlarımız ve yardım kolilerimizle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduk. Dayanışmanın gücüyle yaraları birlikte sarmaya, umudu birlikte büyütmeye çalıştık.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaşadığımız büyük acıyı unutturmamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Metro ve Marmaray duraklarında komşularımıza bilgilendirici broşürler dağıttık.

Deprem gerçeğini unutmadan; bilinçlenerek, hazırlanarak ve dayanışma içinde hareket ederek daha güvenli bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Yaşadığımız bu tarifsiz acıyı ve kaybettiğimiz canları asla unutmayacağız.”

