Kartal Belediyesi Etnik Müzik Korosu Performansıyla Büyüledi

Kartal Belediyesi, hafta sonu bir müzik etkinliğine daha ev sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi Etnik Müzik Korosu’nun konseri Soğanlık Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle buluştu. ‘Anadolu’dan Mezopotamya’ya Halk Şarkıları’ konserde Kartallı müzikseverleri adeta performanslarıyla büyüledi. Konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Konsere; Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Cemalettin Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri Fatma Gül Altınöz ve Sinan Kılıç ile Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin’in de katıldı. Kalabalık bir izleyici kitlesinin katıldığı konserde pek çok değerli şarkı seslendirildi. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Farsça ve Arapça pek çok eserin koro tarafından seslendirildiği konserde sanatçı Baran Bozyel şeflik yaptı. Halaylarla renklenen ve müzisyenlerin de hünerlerini sergilediği konserde Şef Baran Bozyel’e Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Cemalettin Yüksel tarafından çiçek takdim edildi. Meclis üyeleri ile birlikte sahneye çıkan Cemalettin Yüksel, konserdeki emeklerinden dolayı hem Şef Baran Bozyel’e, hem de koro üyelerine teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat süren konser halaylarla sona erdi.