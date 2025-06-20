  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi ve AFAD’dan olası İstanbul depremine karşı ortak adım!

Kartal Belediyesi ve AFAD’dan olası İstanbul depremine karşı ortak adım!

Kartal Belediyesi ve AFAD’dan olası İstanbul depremine karşı ortak adım!
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, olası İstanbul depremine yönelik hazırlıklarını bir adım daha ileri taşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ortaklaşa yürütülen yeni entegrasyon çalışması kapsamında, AFAD’ın Trabzon ve Kayseri İl Müdürlükleri ekipleri, Kartal’da afet senaryoları doğrultusunda koordineli hareket edecek.

Kartal Belediyesi’nin afet yönetimi kapasitesini yerinde incelemek ve ilçeyi daha yakından tanımak amacıyla bölgeye gelen ekipler, kapsamlı bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ile birlikte AFAD ve belediye birimlerinden yöneticiler ve personel katıldı.

Program kapsamında, AFAD ekipleriyle birlikte Kartal’da afet hazırlıklarına yönelik yerinde bir bilgilendirme gezisi düzenlendi. Ardından Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kurumlar, olası afet senaryolarına karşı yürüttükleri hazırlıkları ve müdahale planlarını içeren sunumlar gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi ve AFAD arasında kurulan bu güçlü iş birliği, İstanbul’da beklenen depreme karşı dayanıklılığı artırmayı hedeflerken, ilçede afet bilincini yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak hayata geçiyor.

“Depreme karşı bir arada olmak zorundayız”

Toplantıda konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kartal Belediyesi olarak, Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde İstanbul’da beklenen depreme karşı hazırlıklı olmak için tüm kurumlarla eş güdüm içinde çalışıyoruz. Bugün burada AFAD’ın değerli Trabzon ve Kayseri ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, sadece bir ziyaret değil; aynı zamanda ortak akıl ve tecrübe paylaşımının bir ürünü. Afetlere karşı dirençli bir Kartal için, bilimsel, planlı ve koordineli çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kartal Belediyesi olarak, bugüne kadar olası tüm afet senaryolarına karşı var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.”

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektronik sigara ile sokakta, kafede, parkta fabrika bacası gibi gezenlere müjde! Elektronik sigara ile sokakta, kafede, parkta fabrika bacası gibi gezenlere müjde! İmamoğlu'nun diploma iptali davasında hakim değişti İmamoğlu'nun diploma iptali davasında hakim değişti Dilek Kaya İmamoğlu: ''Ülkemizin geleceği için kaybedecek zamanımız yok'' Dilek Kaya İmamoğlu: ''Ülkemizin geleceği için kaybedecek zamanımız yok'' Diyanet'in Kur'an Kursu daveti olay oldu: ''Seküler hayat tarzı dayatılıyor'' Diyanet'in Kur'an Kursu daveti olay oldu: ''Seküler hayat tarzı dayatılıyor'' Mario Lemina'ya talip çıktı! İşte yeni takımı Mario Lemina'ya talip çıktı! İşte yeni takımı Ege Denizi'nde korkutan deprem Ege Denizi'nde korkutan deprem Kavga eden çifte müdahale etti, canından oluyordu! Kavga eden çifte müdahale etti, canından oluyordu! Ünlü ekonomist kabus senaryosunu açıkladı: Altın ve borsada fırtına öncesi sessizlik! Ünlü ekonomist kabus senaryosunu açıkladı: Altın ve borsada fırtına öncesi sessizlik! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sıcaklar diğer yanda ise yağış var! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sıcaklar diğer yanda ise yağış var! 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
İran, İsrail'in dört bir yanına füze yağdırdı İran, İsrail'in dört bir yanına füze yağdırdı Ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da 7 milyar TL'lik operasyon Ekonominin kalbi Kapalıçarşı'da 7 milyar TL'lik operasyon Yüsra Geyik'in yaz tatilindeki denize sıfır garip dansına kimse anlam veremedi Yüsra Geyik'in yaz tatilindeki denize sıfır garip dansına kimse anlam veremedi Trabzon'da 10 bin yıllık keşif! Mağaradan tarih fışkırdı Trabzon'da 10 bin yıllık keşif! Mağaradan tarih fışkırdı Azmedip tam 25 kilo birden veren Bergüzar Korel'i gören gözlerine inanamadı Azmedip tam 25 kilo birden veren Bergüzar Korel'i gören gözlerine inanamadı ORC'nin genç seçmenlerle yaptığı genel seçim anketinin sonuçları açıklandı ORC'nin genç seçmenlerle yaptığı genel seçim anketinin sonuçları açıklandı Minguzzi cinayeti davasında dikkat çeken gelişme Minguzzi cinayeti davasında dikkat çeken gelişme ODTÜ'de dansözlü mezuniyet töreni olay oldu ODTÜ'de dansözlü mezuniyet töreni olay oldu Kredi kartında nakit avans limiti ve taksit sayısına ayar geliyor Kredi kartında nakit avans limiti ve taksit sayısına ayar geliyor Kim Milyoner Olmak İster'de 22 yaşındaki üniversiteli genç kızın elendiği soru olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de 22 yaşındaki üniversiteli genç kızın elendiği soru olay oldu