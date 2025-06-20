Kartal Belediyesi ve AFAD’dan olası İstanbul depremine karşı ortak adım!

Kartal Belediyesi, olası İstanbul depremine yönelik hazırlıklarını bir adım daha ileri taşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ortaklaşa yürütülen yeni entegrasyon çalışması kapsamında, AFAD’ın Trabzon ve Kayseri İl Müdürlükleri ekipleri, Kartal’da afet senaryoları doğrultusunda koordineli hareket edecek.

Kartal Belediyesi’nin afet yönetimi kapasitesini yerinde incelemek ve ilçeyi daha yakından tanımak amacıyla bölgeye gelen ekipler, kapsamlı bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ile birlikte AFAD ve belediye birimlerinden yöneticiler ve personel katıldı.

Program kapsamında, AFAD ekipleriyle birlikte Kartal’da afet hazırlıklarına yönelik yerinde bir bilgilendirme gezisi düzenlendi. Ardından Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kurumlar, olası afet senaryolarına karşı yürüttükleri hazırlıkları ve müdahale planlarını içeren sunumlar gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi ve AFAD arasında kurulan bu güçlü iş birliği, İstanbul’da beklenen depreme karşı dayanıklılığı artırmayı hedeflerken, ilçede afet bilincini yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak hayata geçiyor.

“Depreme karşı bir arada olmak zorundayız”

Toplantıda konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kartal Belediyesi olarak, Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde İstanbul’da beklenen depreme karşı hazırlıklı olmak için tüm kurumlarla eş güdüm içinde çalışıyoruz. Bugün burada AFAD’ın değerli Trabzon ve Kayseri ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, sadece bir ziyaret değil; aynı zamanda ortak akıl ve tecrübe paylaşımının bir ürünü. Afetlere karşı dirençli bir Kartal için, bilimsel, planlı ve koordineli çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kartal Belediyesi olarak, bugüne kadar olası tüm afet senaryolarına karşı var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.”