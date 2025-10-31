Kartal Belediyesi’nden Afetlere Hazırlık ve Haberleşme Semineri

Kartal Belediyesi, JCI (Junior Chamber International) Maltepe ve Kartal Kent Konseyi Deprem ve Afet Çalışma Grubu iş birliğinde düzenlenen “Afetlere Hazırlık ve Haberleşme Semineri”, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda afet öncesi hazırlıklar, kriz anı yönetimi ve kesintisiz iletişim konuları ele alındı.

Seminerin açılışında konuşan Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz Öztürk, afetlere karşı bilinçli toplum oluşturmanın önemine değinerek iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Etkinlik boyunca akademisyenler ve sahada görev yapan uzmanlar katılımcılara yol gösterici bilgiler aktardı.

Dr. Umut Elbir, deprem ve diğer afet türleri için bireysel hazırlık adımlarını ve doğru davranış kalıplarını paylaştı. Kartal Belediyesi Afet Bilinci Eğitmeni Tarık Boyoğlu ise toplumda afet kültürünün yerleşmesi amacıyla yapılan yerel çalışmalar ve temel güvenlik uygulamalarını anlattı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Şaşa, afet anında haberleşmenin nasıl sürdürülebileceğine dair teknik bilgiler sunarak alternatif iletişim kanallarının önemine dikkat çekti.

JCI Maltepe Başkanı Fatma Yiğit ile Kartal Kent Konseyi Deprem ve Afet Çalışma Grubu Başkanı Zafer Demir de dayanışma ve örgütlü hareketin afet süreçlerindeki kritik rolünü vurgulayan konuşmalarıyla programa katkı sundu.

Seminerin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, etkinlik Kartal’da afet hazırlığı konusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğü mesajıyla tamamlandı.