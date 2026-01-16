  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi’nden Miraç Kandili Dolayısıyla Vatandaşlara Lokma İkramı

Kartal Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla ilçe genelinde cami önlerinde kurduğu mobil ikram noktalarında vatandaşlara hayır lokması ikram etti.

Kandil akşamının manevi atmosferinde yapılan ikramlar, cami önlerinde kurulan mobil ikram noktalarında vatandaşlara sunuldu.

Belirlenen program kapsamında Kavaklı Camii (Cevizli Mahallesi), Fatih Sultan Mehmet Camii (Cumhuriyet Mahallesi) ve Adnan Kahveci Camii (Uğurmumcu Mahallesi) önünde hazırlanan sıcak lokmalar, yatsı namazı sonrası cami cemaatine ve çevrede bulunan vatandaşlara ikram edildi.

Dağıtım çalışmaları, belediyenin ilgili birimleri tarafından planlanan program doğrultusunda ve düzenli bir şekilde yürütüldü.

Lokma dağıtımı sırasında sahada görev yapan belediye ekipleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ileterek vatandaşların Miraç Kandili’ni tebrik etti.

Belirlenen cami noktalarında gerçekleştirilen ikramlar, akşam saatleri boyunca devam etti.

