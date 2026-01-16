Kartal Belediyesi’nden Miraç Kandili Dolayısıyla Vatandaşlara Lokma İkramı

Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!

Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu

Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor!

Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti

ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı

Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi!

Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi!

Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu!

Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı

Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı

Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı!

Araç satın almak isteyen bir vatandaş daha ''Sazan Sarmalı''na dolandı!

Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek!

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi

Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı!

Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü!

Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı

Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi...

Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi!

Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!