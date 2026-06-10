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Kartal’ın Minikleri Deniz Yaşamını Keşfetti

Kartal’ın Minikleri Deniz Yaşamını Keşfetti
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Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, Dragos’taki Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi’ni ziyaret ederek deniz ekosisteminin gizemli dünyasıyla tanıştı.

Kartal Belediyesi, çocuklara erken yaşta doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Belediye bünyesindeki kreşlerde eğitim alan minik öğrenciler, Türkiye ve dünya denizlerinden yüzlerce örneğin sergilendiği Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi’ni ziyaret etti.

1000'den Fazla Deniz Kabuğunu İncelediler

Kartal Dragos’ta yer alan ve su altı yaşamının zengin biyolojik çeşitliliğini gözler önüne seren merkez, bu kez kapılarını Kartallı minikler için açtı. Dünya denizleri ile Türkiye kıyılarından toplanan yaklaşık 300 türe ait 1000’den fazla deniz kabuğunun sergilendiği alanda çocuklar, farklı boyut, renk ve şekillerdeki kabukları yakından inceleme fırsatı buldu.

Kurucusundan Yaşayan Bilgiler

Etkinlik kapsamında öğrencilere deniz kabuklarının oluşumu, türleri ve ekosistemdeki rolleri hakkında yaşlarına uygun eğlenceli bilgiler verildi. Merkezin kurucusu Kemal Geyran, çocuklarla yakından ilgilenerek deniz canlılarının yaşam alanları, beslenme alışkanlıkları ve deniz ekosisteminin korunmasının hayati önemi üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Çocukların çevre bilincini ve doğa farkındalığını artırmayı hedefleyen ziyarete, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kreş Müdürü Hilal Kıraç da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Kartal Belediyesi yetkilileri, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen, onlara doğa sevgisi aşılayan bu tarz eğitsel ve kültürel etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

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