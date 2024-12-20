Keçiören'de sürekli tıkanan atık su hattı yenilendi

ASKİ Genel Müdürlüğü Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi’nde bulunan, sürekli tıkanarak bölgede taşkın yaşanmasına neden olan atık su (kanalizasyon) hattını yeniledi.

Keçiören ilçesi Tepebaşı ve Pınarbaşı Mahallelerinden geçen atık su hattı çapının yetersiz kalması nedeniyle bölgenin yükünü taşıyamıyordu. Ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hattı, sık sık tıkanarak su taşkınlarına yol açıyordu.

Çevre ve toplum sağlığına önem veren ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın önemli arterlerinden Sanatoryum Caddesi’nden de geçen atık su hattını yenileme işini hızla yatırım programına alarak çalışma başlattı. ASKİ ekipleri, atık su hattının çökme meydana gelen 150 metrelik kısmında acilen kanal imalatı gerçekleştirdi.

AKÇAY: “CİDDİ ÇÖKME TESPİT ETTİK”

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Yaptığımız detaylı incelemeler neticesinde Sanatoryum Caddesi boyunca uzanan hattın 150 metrelik kısmında ciddi bir çökme meydana geldiğini tespit ettik. Bu çökme, atık suyun taşmasına ve çevredeki binaların zemin katlarına kadar ulaşmasına sebep olarak çevre ve halk sağlığını tehdit ediyordu. Bu nedenle hattın özellikle çökme yaşanan kısmında acil bir çalışma başlatmamız kaçınılmaz hale geldi” diye konuştu.

GENİŞ ÇAPLI YENİ SİSTEM KURULDU

Akçay, şunları kaydetti:

”Eski hattın yerine daha geniş çaplı ve dayanıklı malzemelerden yapılmış yeni bir sistem kurduk. Bu altyapı çalışmasıyla Keçiören Tepebaşı ve Pınarbaşı Mahallelerimiz, güvenli, temiz ve sağlıklı bir atık su altyapısı kazandı. ASKİ olarak altyapı hizmetlerimizi günümüz ihtiyaçlarına ve ileriye dönük taleplere uygun şekilde planlıyor ve uyguluyoruz. Çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için Ankaralılara teşekkür ediyorum.”