Kız çocuklarına burs imkanı verecek ''İlham Veren Adımlar'' kitabı, Kır Çiçekleri'yle buluştu

İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini Projesi” kapsamında yayımlanan ve kız öğrencilere burs imkânı sağlayacak olan ''İlham Veren Adımlar'' kitabının tanıtımını Mersin’den başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri’ni ziyaret eden İmamoğlu, ''Bu kitap eminim hepsine ilham kaynağı olacak. Ama ben görüyorum ki onların hepsinden kendilerinden sonra gelecek nesildeki kızlara ilham olacak başarılı hikayeler çıkacak'' dedi.

İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini Projesi” kapsamında geliriyle kız öğrencilere burs imkânı sağlayacak olan ‘İlham Veren Adımlar’ kitabının Türkiye’deki ilk tanıtımı Mersin’den başladı. İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’le birlikte Mersin’de bir dizi programa katıldı. Dilek İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri’ni de ziyaret ederek, ‘İlham Veren Adımlar’ kitabını sporcu kız çocuklarına hediye etti.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, İstanbul Vakfı Koordinatörü Büşra Kiriş ve beraberindeki heyet, ardından ‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ etkinliğine katıldı.

Sporcu kız çocukları ‘İlham Veren Adımlar’ı hemen okumaya başladı

“İlham Veren Adımlar” kitabının tanıtımı için Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında kırsal mahallelerden gelerek Mersin’de öğrenim gören 55 sporcu kız çocuğuyla buluşan İmamoğlu, Seçer ve Karalar; Büyükşehir’in Kır Çiçekleri’yle keyifli vakit geçirdi. Kız çocuklarına kitabı tanıtan Dilek İmamoğlu, ardından onlara hayallerini sordu. Reyhan, Cemile, İrem ve Ecrin gibi geleceğe umutla bakan kız çocukları gelecek hayallerini anlatırken; Cemile, avukat olup kadınları ve çocukları korumak istediğini söyledi. İmamoğlu, çocukların hayalleri üzerine “Başkalarına ilham verecek başarı hikâyeleri görüyorum burada” dedi. Halterci olmak istediğini söyleyen Nesrin’in hayallerini de dinleyen İmamoğlu, “Senin başarı hikâyeni okumak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

55 sporcu kız çocuğu, ziyarette çeşitli dans gösterileri de sergileyerek şarkılar söyledi. Dilek İmamoğlu, Nuray Karalar, Meral Seçer ve Perihan Yücel’e Atatürk portreli tablolar da hediye eden kız çocukları, ardından merak ettikleri soruları yöneltti. Sohbet esnasında keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşanırken, ziyaretin sonunda Kır Çiçekleri’nin misafir edildiği Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdu’nu gezen Dilek İmamoğlu, anı defterine duygularını yazdı.

“Bu kitap eminim hepsine ilham kaynağı olacak”

İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, “Büyüt Hayallerini Projesi” kapsamında ilk geziyi Mersin’e yaptıklarını ve Kır Çiçekleri’yle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirtti. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Amacımız Büyüt Hayallerini Projesi’yle birlikte İlham Veren Adımlar kitabımızı Türkiye’nin dört bir yanındaki kız çocuklarına ulaştırmak. İlk ayağı bugün Mersin’de gerçekleşti. Kır Çiçekleri’ndeki kızlarımıza kitabı ulaştırdım. Bu kitap eminim hepsine ilham kaynağı olacak. Ama ben görüyorum ki onların hepsinden kendilerinden sonra gelecek nesildeki kızlara ilham olacak çok güzel başarılı hikâyeler çıkacak. Bugün sohbetimizden onu anladım. Eğitim amaçlı bir projenin geliriyle kız çocuklarımıza burs vereceğiz. Onlara katkı sağlayacağız. Kır Çiçekleri’nde de aynı amaç yapılıyor. Dolayısıyla güzel şeyler birbirini buldu ve biz burada kızlarımızla buluştuk.”

“İlk desteği Meral Seçer’den aldığım için teşekkür ediyorum”

Kız çocuklarının eğitimine destek veren bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Projeyi ilk anlattığımda, Meral Seçer’le konuştuğumuzda projeye gerçekten inandı. İlk desteği de ondan aldığım için gerçekten teşekkür ediyorum. Toplumun ilerlemesi ve daha aydınlık bir seviyeye ulaşması için kız çocuklarının eğitimi çok önemli. Bizim amacımız zaten bu; yarının kadınları bugünün kızlarının güçlü eğitiminden geçiyor. Dolayısıyla burada çok güzel bir buluşma oldu. Zaten kızlarımız da bu ilhama hazır ve devamlı hayallerini büyütecekler. Onların büyüyen hayallerine de biz destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Kır Çiçekleri ile bu kitap aslında aynı amaç üzerinde yürüyor”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise Dilek İmamoğlu’yla bir süre önce görüştüklerini belirterek, “Kır Çiçekleri ile bu kitap aslında aynı amaç üzerinde yürüyor. Kır Çiçekleri’ndeki amaç kırsalda yaşayan, imkânları kısıtlı olan kız çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak, sporcu çocuklar yetiştirmek, sporun yanında başka meslek edinmek istiyorlarsa o desteği vermek. Dilek Hanım’ın bu projesi gerçekten çok kıymetli. Toplumumuzun güçlenmesi için en başta kız çocuklarının güçlenmesi ve bunun için de eğitimi gerekiyor. Bu kitabın içinde ilham veren 40 tane hikâye var. Bu hikâyelerin kız çocuklarımızın var olan ilhamını daha da artıracağını düşünüyorum ve her zaman bu projeye destek vereceğiz” dedi.

“Kızların okuması bizim için çok önemli”

Nuray Karalar ise proje için Dilek İmamoğlu’na, ev sahipliği için de Meral Seçer’e teşekkür ederek, “Ben de bir Cumhuriyet öğretmeni olarak onları davet ettim zaten. İnşallah ikinci ayak da Adana olur. Kızlarımızı seviyoruz. Onların okuması bizim için çok önemli. Onlar Türkiye Cumhuriyeti’ni ileriye taşıyacak sporcularımız. Kızlarımız hayallerindeki çeşitli meslekleri saydılar. Biz de onlara bu güveni, bu desteği her zaman vereceğiz. Her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

Dilek İmamoğlu ve Meral Seçer, Kır Çiçekleri ziyaretinin ardından Çamlıbel Sokak Festivali’ne katılarak, alanda kurulan stantları gezdi.