Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan işçilerle fasulye hasadı yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çandır Fasulyesinin her yıl gerçekleşen hasadına katılarak işçilerle birlikte hasat yaptı. Hasatta konuşan Kotan, “Göreve geldiğimizden bu yana üretim 2 katına çıktı. Amacımız, Çandır Fasulyemizi tüm dünyaya tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak. Bir buçuk yılda bu amacımıza eriştiğimizi düşünüyorum” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yarbaşçandır Mahallesi’nde mülkiyeti Konyaaltı Belediyesi’ne ait 5 dönümlük alanda üretilen Çandır Fasulyesinin hasadını işçilerle birlikte yaptı. Başkan Kotan, hasat sırasında sık sık işçilerle sohbet etti ve kendilerine içecek ikramında bulundu. Coğrafi işaret başvuru sürecinde yer alan Çandır Fasulyesinin önemli bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Kotan, Konyaaltı’nın değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Hasada katılan Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Abdullah Harmankaya, Çandır Fasulyesi Şenliği’ni Yarbaşçandır Mahallesi’ne taşıdığı için ve bölgeye olan hassasiyetinden dolayı Başkan Kotan’a teşekkür etti. Bunun yanı sıra Kotan, hasadı gerçekleştirilen fasulyelerin bir kısmının şenliklerde kullanılacağını bir diğer kısmının ise tohumluk olarak çiftçiye dağıtılacağını aktardı.

KOTAN, “ÇANDIR FASULYESİ ÜRETİMİNİ 2 KATINA ÇIKARDIK”

Gerçekleştirilen hasatla ilgili konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bu yıl hasada ilk defa ben de eşlik ediyorum. 5200 metrekarelik bir alandayız. Burada 1 tona yakın fasulye elde edeceğiz. Fasulyelerimizin bir kısmını tohumluk olarak kullanacak, bir kısmını şenliklerimizde kullanacak, bir kısmını da çiftçimize vereceğiz. O yüzden buradaki hasadımız önemli” dedi. Üretimin her yıl arttığını vurgulayan Kotan, “Göreve geldiğimizden bu yana üretim 2 katına çıktı. Amacımız, Çandır Fasulyemizi tüm dünyaya tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak. Bir buçuk yılda bu amacımıza eriştiğimizi düşünüyorum. Bu bizim için çok önemli. Çandır Fasulyesi Şenliği’ni, Yarbaşçandır Yaylası’na taşıdığımızdan beri restoranlarımız Çandır Fasulyesini daha çok kullanmak istiyorlar. Talep olunca üretim de artmaya başlamış. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

“EN KISA SÜREDE COĞRAFİ İŞARETİ ALMAYI BEKLİYORUZ”

Çandır Fasulyesinin Coğrafi İşaret başvuru süreci konusuna değinen Başkan Kotan, “Bölgesel olarak üretilen ürünlerdeki en önemli tespit Coğrafi İşaret. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışma sayesinde Akdeniz Üniversitesi ile birlikte başvurularımızı tamamladık. En kısa sürede Coğrafi İşareti almayı bekliyoruz. Coğrafi İşareti alınca da fasulyemizin üretimi daha kaliteli ve standartlar çerçevesinde olacak. Ekonomik değeri daha da artacak” ifadelerini kullandı.

“CEM BAŞKANIMIZ ŞENLİĞİ YAYLAMIZA TAŞIDI”

Hasada katılan Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Abdullah Harmankaya, “Yarbaşçandır Mahallesi fasulyesi ile meşhur. İlk defa bir Belediye Başkanı hasat döneminde bizlerle beraber oldu. Cem Başkanımız şenliği yaylamıza taşıdı. Daha önce şenlik HayatPark’ta olurdu. Gelen misafirler, fasulyenin nerede yetiştiğini ve nasıl olduğunu öğrendiler. Bununla beraber gelir de arttı. Fasulye üretimimiz 500 kilo iken 1 tona çıktı. Konyaaltı sadece sahilden ibaret değil. Cem