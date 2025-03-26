  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi’nin Çakırlar Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşlar bir araya gelerek, ramazanın bereketini paylaştı. İftar yemeğinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Bu güzel sofrada hep birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum'' dedi

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayının bereketini Çakırlar Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşlarla paylaştı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın da katıldığı iftar programında; Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, muhtarlar, meclis üyeleri ve birçok vatandaş aynı sofrada buluştu. Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’ndan Denizer Sarı’nın Semazen gösterisinin de yer aldığı iftar yemeğinde duanın ve ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. 

RAMAZAN, PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA AYI

Ramazan ayının hem paylaşma hem de dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Kotan, “Bu mübarek ayın son günlerinde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum. Ramazan, bizlere birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin Çakırlar Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşlar bir araya gelerek, ramazanın bereketini paylaştı. İftar yemeğinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Bu güzel sofrada hep birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum'' dedi

KOTAN’DAN BÖLGEYE KREŞ MÜJDESİ 

İftar programında, henüz hazırlık aşamasında olan iki kreşin müjdesini de bölge halkıyla paylaşan Başkan Kotan, “Burada sizlerle bir güzel haberi paylaşmak istiyorum. İki yeni kreş açıyoruz ve hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kreşlerimizden birini bu bölgeye, diğerini ise merkeze kazandıracağız. 

“BİZE HER ZAMAN DESTEK OLDUNUZ”

Bölge halkının imar ile ilgili beklentileriyle ilgili de konuşan Başkan Kotan, “Her zaman bizlere destek oldunuz ve bunun da kıymetini biliyoruz. 800 yıldır bu topraklarda yaşayan sizlersiniz. Burası benim için çok kıymetli. Geçtiğimiz yıl imarla ilgili sizlere bir söz vermiştim ve bu sözümü tutuyorum. İmarla ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölgedeki topraklarınız değer kazanacak ve hak ettiği kıymete ulaşacak” şeklinde konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu! Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu!
Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı