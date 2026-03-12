  1. Anasayfa
Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçeleri'nin yeni dönem sahipleri belli oldu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçe halkının; doğaya, yeşile ve toprağa olan özlemini gidermek amacıyla hayata geçirilen ve şehrin ortasında tarımla uğraşma imkânı veren Hobi Bahçeleri’nin yeni dönem sahipleri çekilen kura ile belli oldu. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucunda; 237 asil, 11 engelli ve 15 şehit ve gazi yakını olmak üzere toplam 263 kişi yeni dönem hobi bahçelerinin sahibi oldu.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, 2026-2028 dönemi hobi bahçesi kullanımı için, 2-16 Şubat tarihleri arasında başvuruları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yoğun talep sonucunda 263 adet parsele sahip olmak için toplam 727 kişi başvuruda bulundu. Hiçbir şaibeye mahal vermemek amacıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan çekilişle; normal parseller için 237 asil, 461 yedek; engelli parselleri için 11 asil, 22 yedek; şehit ve gazi yakınları için ise 15 asil, 2 yedek olmak üzere kazananlar belirlendi.

Erdi Şencanlı: Hobi Bahçeleri sadece bir tarım parseli değil

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erdi Şencanlı yaptığı konuşmada, ‘’Atakent Mahallesi’nde bulunan ve komşuluk bağlarımızı güçlendiren Hobi Bahçelerimizin yeni dönem parsel tahsis kura çekimlerini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Belediye olarak doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza sunduğumuz bu alan sadece birer tarım parseli değil aynı zamanda şehrin stresinden uzaklaştırılmış bir nefes alma alanıdır. Şeffaflık ilkemiz gereği gerçekleştireceğimiz kura çekimi ile şanslı komşularımızı belirleyeceğiz, herkesin şansı bol olsun’’ dedi.

Rıza Uygun: Hobi Bahçesi bulunamayacak bir nimet

Emekli memur Rıza Uygun, ‘’Ben köylü çocuğuyum ve uzun yıllardır toprağa hasretle yaşıyordum. Evime yakın bir uğraş alanı olsun istedim. İlk defa iki yıl önce başvurdum ve kazandım. Hobi bahçesinde iki yıl çok güzel ve dolu dolu geçti. Bu sefer de çıkınca daha mutlu oldum. Çünkü orası yeni komşular, yeni aktiviteler açısından, stres atmak açısından bulunamayacak bir nimet. Bize bu imkânı sunduğu için belediyemize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Damla Su Yalçın ise “ İki yıldır Küçükçekmece’de yaşıyorum. Belediyenin sosyal medya hesabından gördüm ve başvurdum. Öncesinde de birkaç tanıdığımızdan duymuştum, çok memnunlardı. Kurada adımız çıktı çok mutluyum. İstanbul’un merkezinde artık yeşile ulaşmak çok zor. Toprağa dokunuruz, hafta sonları aktivitemiz olur, sosyalleşiriz, kendi meyve ve sebzemizi organik olarak yetiştiririz, tüketiriz diye düşündük’’ dedi.

Çekiliş sonucunda Hobi Bahçesi sahibi olan vatandaşlar 15 Nisan 2026- 15 Nisan 2028 tarihleri arasında kendilerine tahsis edilecek bahçeleri kullanabilecek; ekim, dikim ve hasat yapabilecek. 

 

