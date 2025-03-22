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Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevreyi Kirletenlere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevreyi Kirletenlere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor
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Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı iklim zabıtası ekipleri, tarımsal alana kaçak yolla dökülen endüstriyel atıklar için harekete geçti. Jandarma ekipleriyle birlikte tespit edilerek tutanak altına alınan olayla ilgili işlem başlatılarak, durum savcılığa bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması için denetimlerini taviz vermeden sürdürüyor. Çevreye karşı duyarlılığını hayata geçirdiği projeler ile her fırsatta gösteren Büyükşehir Belediyesi, çevreye kirletenlere karşı da cezai yaptırımlar uyguluyor. Muradiye bölgesinde oluşan duman üzerine yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, dumanın endüstriyel atıkların yanmasından kaynaklandığını tespit etti. Durum, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bildirildi. Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ekiplerinin olay yerine gitmesi ve yapılan tespitler sonrasında durum tutanak altına alındı. Ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri savcılık talimatıyla numune aldı ve sürecin adli takibini başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangına da sebebiyet veren kaçak dökümle ilgili cezai yaptırım uygularken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün de numune sonuçlarına göre ek yaptırımlar uygulayacağı öğrenildi.

“Kaçak Döküme Taviz Verilmeyecek”

Çevreyi kirletenlere asla izin vermeyeceklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek. Hiçbir şekilde kaçak döküm yapılmasına izin verilmeyecek ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir çevre bırakmak amacıyla denetimlerimizi tüm hızıyla sürdüreceğiz. Biz, yeşil bir çevreyi dedelerimizden miras değil, torunlarımızdan emanet aldık” dedi.

 

Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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