  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden huzurevi sakinlerine işitme testi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden huzurevi sakinlerine işitme testi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden huzurevi sakinlerine işitme testi
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 Mart Dünya İşitme ve Kulak Test Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla huzurevi sakinlerine işitme testi hizmeti sundu. Büyükşehir Belediyesi aynı hizmeti özel huzurevi sakinlerine de gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 Mart Dünya İşitme ve Kulak Test Günü dolayısıyla işitme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinlerine işitme testi yapıldı. Yapılan işitme testlerinin sonuçlarının bir gün içinde teslim edileceği belirtilirken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu hizmetin yalnızca belediyeye bağlı huzurevleriyle sınırlı kalmayacağını, özel huzurevlerinde yaşayan vatandaşlara da aynı hizmetin sunulacağını kaydetti.

"Büyüklerimizin sağlığını önemsiyoruz"

Etkinliğe katılan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, büyüklerimizin sağlığının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "İşitme sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir konu. Yaş almış büyüklerimizin duyma kabiliyetini koruyabilmesi ve olabilecek işitme kayıplarının erken teşhis edilebilmesi adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanındaki hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaş almış vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına sürdürdüğü çalışmaların ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en iyi otelleri açıklandı: Birinci Türkiye'den çıktı Dünyanın en iyi otelleri açıklandı: Birinci Türkiye'den çıktı CHP'li Cemal Enginyurt'tan MHP lideri Bahçeli'nin telefon trafiği için olay sözler! CHP'li Cemal Enginyurt'tan MHP lideri Bahçeli'nin telefon trafiği için olay sözler! Programı apar topar yayından kaldırılan Seda Sayan geri dönüyor Programı apar topar yayından kaldırılan Seda Sayan geri dönüyor Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı Kültür Bakanı'nın eşinin açıklamasına tepki yağıyor! Kültür Bakanı'nın eşinin açıklamasına tepki yağıyor! Akaryakıt fiyatlarına bir büyük indirim daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına bir büyük indirim daha geliyor! AK Partili Osman Gökçek'in akılalmaz iddiası ortalığı karıştırdı! AK Partili Osman Gökçek'in akılalmaz iddiası ortalığı karıştırdı! Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de satışa sunuldu Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de satışa sunuldu Belgrad ormanında kaybolan, eşyaları bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı Belgrad ormanında kaybolan, eşyaları bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı Sigara fiyatlarına rekor zam: 8 TL zam geldi! Sigara fiyatlarına rekor zam: 8 TL zam geldi!
İsrail ordusundan sosyal medyada Türkçe Türkiye propagandası İsrail ordusundan sosyal medyada Türkçe Türkiye propagandası Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 koltuğu birden kaybetti! Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 koltuğu birden kaybetti! Hatay'ı asrın felaketinin ardından bir kez daha kabusu yaşadı! Hatay'ı asrın felaketinin ardından bir kez daha kabusu yaşadı! 19 yıl şoförlük yapıp, 27 yıl hizmet ettiği belediyeye belediye başkanı oldu 19 yıl şoförlük yapıp, 27 yıl hizmet ettiği belediyeye belediye başkanı oldu Alizade, Lvbel C5 ve AKDO'nun Kahpe klibi hakkında inceleme başlatıldı Alizade, Lvbel C5 ve AKDO'nun Kahpe klibi hakkında inceleme başlatıldı Kanser tedavisi gören Nursel Ergin yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Kanser tedavisi gören Nursel Ergin yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı İzleyiciyi isyan ettiren görüntüler, Acun Ilıcalı'yı da isyan ettirecek! İzleyiciyi isyan ettiren görüntüler, Acun Ilıcalı'yı da isyan ettirecek! 20 yaşındaki kadın vücut geliştirici yarışmada hayatını kaybetti 20 yaşındaki kadın vücut geliştirici yarışmada hayatını kaybetti 81 yıl önce çiftçiye destek olmak için kurulan fabrika tarih oluyor! 81 yıl önce çiftçiye destek olmak için kurulan fabrika tarih oluyor! Jose Mourinho'dan olay olacak Galatasaray iddiası Jose Mourinho'dan olay olacak Galatasaray iddiası