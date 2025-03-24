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Manisa Büyükşehir, Köprübaşı'nda iftar sofrası kurdu

Manisa Büyükşehir, Köprübaşı'nda iftar sofrası kurdu
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. Köprübaşı İlçesi’nde düzenlenen iftar programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Köprübaşı’ndaki iftar programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, CHP İlçe Başkanı Gülay Sönmez, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genel Sekreter Burak Deste, Ramazan ayının huzur, bereket ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, “Bu mübarek ay, insanoğlunun paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini en derinden hissettiği bir zaman dilimidir. Eminim ki sizler de benim gibi o eski Ramazanları özlüyorsunuz. O günlerde birlik ve beraberlik içinde sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşırdık. Bugün de aynı ruhu yaşatmayı temenni ediyorum” dedi.

“Bu günleri dayanışma ve inancımızla aşacağız”

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Taşlı, “Son günlerde yaşadığımız olaylar hepimizi derinden etkilemiştir. Ancak bizler, bu günleri dayanışma ve inancımızla aşacağız. Hep birlikte, daha demokratik ve adil bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
 
Program kapsamında çocuklar için düzenlenen etkinlikler de büyük ilgi gördü. Hacivat-Karagöz gösterisi minik misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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