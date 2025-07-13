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Manisa Büyükşehir’den Arıcılara Ana Arı Desteği

Manisa Büyükşehir’den Arıcılara Ana Arı Desteği
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve bal üretimini artırmak amacıyla başlattığı arıcılık projelerine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 38 üretici daha ana arılarını teslim aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı, Gölmarmara ilçesinde faaliyet gösteren Hıroğlu Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde yetiştirilen kraliçe arılar, üreticilere ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor. Son olarak, yüzde 100 hibe desteğiyle 38 arıcıya, toplam 359 adet Batı Ege ırkı ana arı teslim edildi. Teslim törenine Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da katıldı. Üreticilere, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunarak, yetiştirilen ana arıların, bal verimini ve koloni direncini artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayan Usta, Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimin her alanında üreticinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Teknik Bilgilendirme Yapıldı

Teslimatın ardından arıcılara, ana arıların kovanlara nasıl adapte edileceği konusunda teknik bilgilendirme de yapıldı. Hıroğlu Ana Arı Üretim Merkezi’nde görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Üzeyir Karaca tarafından verilen eğitimde, arıların doğru şekilde kovanlara yerleştirilmesi ve yeni kraliçenin koloni tarafından kabul edilmesini sağlamak için izlenmesi gereken adımlar detaylarıyla anlatıldı.
 
Üreticiler, verilen destek sayesinde hem maliyet yükünün azaldığını hem de arıcılık faaliyetlerinde kalite ve verimliliğin arttığını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek Besim Dutlulu
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