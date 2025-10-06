  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir’den Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Atatürk Kent Parkı’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Parka kurulan dev ekranla çocuklara ve ailelerine yönelik film gösterimi yapıldı. Film gösterimi hem çocuklar hem de aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

“Yeter ki Sahiplen!” kampanyası ile sokak hayvanlarının yuva bulmasına öncülük eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı. Etkinlikler kapsamında Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Kent Park’ta kurduğu stantta çocuklara ve ailelerine kek ve meyve suyu ikram edildi. Standı ziyaret eden hayvan sever vatandaşlara paketli mamalar dağıtıldı. Ayrıca katılımcılara çekilişle hediyeler verilmek üzere numaralar dağıtıldı. Yunusemre Hayvan Koruma Derneği, Manisa Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) ve Sarıgöl Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği de Atatürk Kent Park’ta hediyelik eşyaların yer aldığı stantlar kurdu.

“Hayvanseverlerle Bir Arada Olmaktan Büyük Mutluluk Duyuyoruz”

Etkinlik alanında Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşlarla yakından ilgilenerek, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği şanslı patiler etkinliğinde hayvanseverlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle bir organizasyonda büyük bir emek harcayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sevginin de Acının da Dili Evrensel”

Hayvan sevgisine ve onları korumanın önemine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, “Bugün burada sadece kendi yaşamımızın değil, dünyamızı paylaştığımız bütün canlıların varlığının değerli olduğunu vurgulamak için bir araya geldik. Hayvanlarla aynı dili konuşmuyoruz ancak güçlü duygular için sözcüklere gerek yok. Sevginin de acının da dili evrensel. Onlar da sevildiklerinde insanlar gibi mutlu oluyor. Onlar da kötü muamele karşısında üzülüyor ve acı çekiyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan sevgisinin çocukluktan itibaren kazandırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple bugün bu etkinlikleri düzenledik” dedi.

“Hayvanlar İçin Ayaktayız”

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün farkındalık oluşturması nedeniyle önemli olduğuna dikkat çeken HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirler de, geçmişte ve günümüzde kullanılan hayvan hakları yasaları hakkında bilgiler verdi. Elbirler, “İnşallah, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlayacağımız günler gelir. Biz onun için ayaktayız, direniyoruz. O hayvancıkların yaşam hakkı için mücadeleye devam diyoruz” dedi.
 
Etkinliğin sonunda yapılan çekiliş sonucunda kazanan katılımcılara hediyeleri verildi.

 

