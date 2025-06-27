Manisa Büyükşehir’den İzmir’deki Orman Yangınlarına Söndürme Desteği

İzmir’in Aliağa ve Foça ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına karşı yürütülen söndürme çalışmalarına, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki gün boyunca destek verdi.

Geçtiğimiz Salı günü Aliağa’nın Horozgediği Mahallesi’nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Foça Ilıpınar Mahallesi’ne kadar ilerledi. Yangının büyümesi üzerine bölgedeki yerleşim alanları tahliye edilirken, söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Manisa’dan itfaiye araçları, su tankerleri ve teknik personel yangın bölgesine yönlendirildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde havadan ve karadan yoğun müdahale yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarda destek verdi.



Çarşamba günü ise Aliağa Bozköy mevkiinde yeniden alevlenen orman yangınına karşı ikinci bir müdahale başlatıldı. İlk günkü müdahalenin ardından ekiplerini tekrar bölgeye yönlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla bu yangının söndürme çalışmalarına da katkı sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, afet durumlarında çevre illerle dayanışma içerisinde olmanın bir sorumluluk olduğunu vurguladı.