Manisa Büyükşehir'den Öğrenciler İçin Yeni Otobüs Düzenlemesi

Manisa Büyükşehir’den Öğrenciler İçin Yeni Otobüs Düzenlemesi
Güncelleme:

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ulaşımda mağduriyet yaşamaması için otobüs hatları ve sefer saatlerinde yeni düzenlemelere gitti. Hem merkezde hem de ilçelerde yapılan düzenlemelerle okul giriş-çıkış saatlerine uygun seferler planlanırken, yeni hatlar da hizmete alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıracak adımlar attı. Bu kapsamda öğrencilerin okullarına ulaşımlarında aksaklık yaşamaması için toplu ulaşımda yeni düzenlemeler yapıldı. Hem merkezde hem de ilçelerde yapılan düzenlemelerle okul giriş-çıkış saatlerine uygun seferler planlanırken, yeni hatlar da hizmete alındı.

Yeni Oluşturulan Otobüs Hatları ve Saat Düzenlemesi Yapılan Seferler


Hat No: 15-A Sabah gidiş: 08.00  (Evrenos-Muradiye-Karaali- Mostem)
                      Akşam dönüş: 16.10- 16.20
Hat No: 15-B Sabah gidiş: 07.30  (Muradiye-Horozköy-Güzelyurt- Millet Çarşısı-Balık Keyfi-Magnesia)
                      Akşam dönüş:16.10
Hat No: 15-C Sabah gidiş: 07.25-07.35 İki adet Araç  
Çukurçeşme-Şehir hast.-Alaybey- Ulupark -Karaköy-Mimar Sinan Blv.-CBÜ Hast.-Bankalar cad.-23 Nisan İ.Ö.O.-Kentpark-Göçmen evleri-Menemen yolu-Muradiye-Bülent Koşmaz Fen Lisesi
                      Akşam dönüş: 16.10 İki adet araç
 
Mostem Aracı: Sabah gidiş: 07.40   (Barbaros kavşağı-Horozköy-Göçmen Evleri-Polinas Meslek Lisesi-Fen Lisesi-Sağlık Meslek Lisesi-Çukurova Kimya-Mostem
                      Akşam dönüş: 16.20

İlçelerde de İlave Seferler Hizmete Alındı

Öte yandan, ilçelerde de mahallelere giden otobüs hatlarının saatleri, öğrencilerin ders başlangıç ve bitiş saatlerine göre yeniden düzenlendi. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda ek hat ve seferler de hizmete alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulanarak, yeni düzenlemelerle birlikte eğitim döneminde ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirildiği ifade edildi. Ayrıca, gelebilecek taleplere göre, gerekli planlamalar ve düzenlemelerin önümüzdeki süreçte de yapılacağı belirtildi.

