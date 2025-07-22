Manisa Büyükşehir’in ''Ben Buradayım'' Projesinde Bileklik Dağıtımı Sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer, demans hastaları ile kaybolma riski taşıyan engelli, Down sendromlu, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış bireylerin güvenliğini sağlamak ve ailelerin içini rahatlatmak amacıyla başlattığı “Ben Buradayım” projesi kapsamında akıllı takip bilekliklerinin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor.

Başlangıçta Alzheimer ve demans hastalarına yönelik olarak hayata geçirilen proje, zamanla kaybolma riski taşıyan down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli bireyleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Proje sayesinde, risk altındaki bireylerin yakınlarına, ücretsiz olarak konum takip cihazı içeren bileklikler dağıtılıyor. Aileler, bileklikler sayesinde sevdiklerinin anlık konumunu cep telefonları üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor. Ayrıca son üç güne ait konum verilerini geriye dönük olarak da görüntüleyebiliyorlar.

“Yanlarında Olmaya Devam Edeceğiz”

Proje ile hem bireylerin güvende kalmasını sağlamak hem de ailelerin kaygılarını azaltarak yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanıyor. Akıllı takip bilekliklerini alan aileler de duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde bileklik dağıtımlarının sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Kaybolma riski olan vatandaşlarımızın kolaylıkla bulunabilmesi için anlık takiplerini sağlayan akıllı bilekleri dağıtmaya devam ediyoruz. Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek döneminde başladığımız projemize, Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla 17 ilçemizde de devam ediyoruz. Talepler devam ettikçe de dağıtmayı sürdüreceğiz. Akademik destek alarak hedef grupları belirledik. Hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin olumsuz bir durum başlarına gelmemesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bundan Sonra İçim Daha Rahat Olacak”

Otizmli oğlu için projeden faydalanan Esra Eroğlu, “Oğlum 9 yaşında ve bazı zorlukları var. Daha önce bir kez parkta kaybolmuştu. Büyükşehir’in bu projesini duyunca hemen başvurdum. Artık içim çok daha rahat, bileklikle önlemimizi almış olduk. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.



Down sendromlu kızı için bileklik alan Adalet Özdemir ise “Projeyi televizyonda öğrendim. Kızım çarşının ortasında kaybolmuştu, o anda başvurmaya karar verdik. Bundan sonra içim daha rahat olacak. Anlık olarak takip edebileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.