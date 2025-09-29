Manisa'da 40 Yıl Sonra Gelen Asfalt Sevinci

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi, vatandaşların büyük sıkıntılar çektiği Alaşehir Dağarlar Mahallesi’ndeki 40 yıllık toprak yolu asfalta kavuşturdu. Bölge halkının yoğun olarak kullandığı yol aynı zamanda Alaşehir-İzmir Kiraz bağlantısını sağlıyor.

Manisa genelinde yoğun asfalt çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesi Dağarlar Mahallesi Kayalar mevkiindeki 40 yıllık yol sorununu çözüme kavuşturdu. Açıldığı 1985 yılından bugüne asfalt çalışması yapılmayan ve vatandaşların büyük sıkıntılar çektiği 6 kilometrelik yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması başlatıldı. Alaşehir’in kanayan yaralarından birinin daha tedavi edildiği söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Asfalt sezonunun sonuna geliyoruz ama çalışmalarımız devam ediyor. Dağarlar-Kayalar’da daha önce alt yapısını hazırladığımız stabilize yol çalışmamız tamamlanıyor. Yaklaşık 80 hane 40 yıldır buradaki çamurlu yoldan geçiyor, araçları batıyordu. Artık vatandaşlarımız güvenli yollardan seyahat edecekler. Bu çalışmadaki katkılarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya, Büyükşehir Fen İşleri Dairesine ve Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Şube Müdürlüğü’ne çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Alaşehir’in bir kanayan yarasını daha tedavi etmiş olduk” dedi.

“Bu Yolda Çok Sıkıntılar Çektik”

Sürekli toprak yolu kullandıklarını söyleyen Dağarlar Mahalle Muhtarı Yasin Şahan, “40 yıldır topraklı, çamurlu yolu kullanıyoruz. Bu yolda çok sıkıntılar çektik. Araçlarını çamurda bırakıp giden vatandaşları gördük. Bu yol bizim için kanayan yaraydı. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’dan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan. Bizi asfalta kavuşturdu. Vatandaşlarımız da rahatladı. Öğrencilerimiz de okula daha rahat gelip gidecek. Okula gidemedikleri zamanlar, yolda kaldıkları zamanlar oluyordu. Bazıları da sırtında taşıyordu çocukları. Servis araçlarını traktörler ile çektiğimiz günler oldu. Allah razı olsun asfaltımıza kavuştuk” dedi.

Memnuniyetlerini Dile Getirdiler

Her gün yolu kullanarak işine gidip gelen Kasım Eren, “Yıllardır burada yaşıyorum. Yolumuz yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya bu hizmeti yaptığı için teşekkür etmek istiyorum. Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İki başkanımız sayesinde yol bu hale geldi. Artık yolu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Alaşehir’den Kiraz’a gitmek isteyen vatandaşlarımız da, artık bu yolu İzmir’e bağlantı yolu olarak kullanacaklar. Bu hem zaman açısından hem de ekonomik açıdan bir tasarruf sağlayacak” dedi.



Dağarlar Mahallesi sakinlerinden Veysel Dereli, “Bu yolun çamurundan dolayı gidemiyorduk. Kiraz’a gideceğimiz zaman Uluderbent’ten dolaşıyorduk. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu sayesinde yolumuz asfaltlandı. Sağ olunsunlar. Kiraz’a artık kısa mesafeden ulaşım sağlamış olacağız” diye konuştu.



Zeynel Dereli ise yol ile ilgili olarak şunları söyledi: “Yıllardır çok rezillik çektik, çok sıkıntılar yaşadık. Şu anda asfaltımıza kavuşuyoruz. İnşallah bundan sonra sorun yaşamayacağız. Memnunuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

“Yıllardır Yapılmayan ve Kaderine Terk Edilen Yolları Yapmaya Devam Ediyoruz”

Manisa’nın 17 ilçesinde, ihtiyaç duyulan her alanda hiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Göreve geldiğimiz günden beri halkımızın ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Yıllardır yapılmayan ve kaderine terk edilen yolları yapmaya devam ediyoruz. Alaşehir ilçemizin Dağarlar Mahallesi’nde 40 yıldır yapılmayan yolda soğuk asfalt çalışmamızı tamamladık. Bölge halkımız artık daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilecek. Manisa’mızın tüm sorunlarını çözmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”