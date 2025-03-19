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Manisa'da bahar ve Mesir Macunu Festivali coşkusu birlikte yaşanacak

Manisa'da bahar ve Mesir Macunu Festivali coşkusu birlikte yaşanacak
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485 yıllık geçmişiyle ülkemizin köklü geleneklerinden biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali ile Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin geleneksel mesir karma töreni, 21 Mart Cuma günü Nevruz kutlamaları sonrasında gerçekleştirilecek.

UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında halka saçımı yapılacak tonlarca mesir macununun karma töreni, Sultan Cami Külliyesi’nde yapılacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 21 Mart’ta baharın gelişinin sembolü Nevruz kutlamaları ve 485’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin karma töreni birlikte gerçekleşecek.
 
Nevruz kutlama etkinliği Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.30’da başlayacak. Nevruz ateşinden atlanacak, yumurta tokuşturma ritüeli gerçekleştirilecek ve halk oyunları gösterileri yapılacak. Kutlamalar, Akgedik Mahallesi’nde yapılacak fidan dikimi ile sona erecek.

Kortej Yürüyüşü ile Başlayacak

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin, en önemli ritüellerinden biri olan karma töreni de aynı gün Sultan Camii Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Tören öncesinde, saat 11.15’te Valilik önünden kortej yürüyüşü başlayacak ve Sultan Camii’nde son bulacak. Mesir Macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve Mesir Macununu hazırlayan Merkez Efendi’yi temsil eden oyuncuların eşliğinde protokol üyeleri Manisalıları selamlayarak, Sultan Camii Külliyesi içerisinde yer alan Şifahane’nin önüne kadar yürüyecek. Burada protokol üyelerinin katılımıyla dualar eşliğinde mesir macunu karımı yapılacak.
 
Festival kapsamında, hazırlanan tonlarca mesir macunu, 27 Nisan Pazar günü Sultan Camii’nin minare ve kubbelerinden halka saçılacak. Ülkemizin kültürel mirasını yaşatmaya devam eden festival, bu yıl da on binlerce kişiyi bir araya getirecek.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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