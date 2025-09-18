Manisa'da Şehzadeler’e Bir Kent Lokantası ve Halk Mandıra Daha Kazandırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da sosyal belediyecilik halkasına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi’nde Kent Lokantası ve Halk Mandıra hizmete açıldı. Kent Lokantası ve Halk Mandıra'nın açılışını gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent lokantalarının amacının esnafa rekabet yaratmak olmadığını, asıl hedeflerinin dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak olduğunu vurguladı. Başkan Dutlulu, “Önümüzdeki aylarda hayata geçireceğimiz uygulamayla sadece Manisakart’ı olan vatandaşlarımız sosyal yardımlarımızdan faydalanacak” dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi’ne kazandırılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz ve Ulaş Aydın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Bu İki İsmi Türkiye’den Kimse Sökemeyecek”

Manisa’ya kazandırılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın hayırlı olması temennisinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Türkiye’de sosyal belediyecilik deyince akla ilk gelen kent lokantaları oluyor. Bu hizmetin çok sevilmesinin de iki mimarı var. Biri aramızdan çok erken ayrılan Ferdi Zeyrek. Kendisini sevgiyle saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bir diğeri ise Türkiye’de bu işi başlatan, bu güzel hizmetleri hayata geçirdiği için iktidar tarafından çok eleştirilen Ekrem İmamoğlu. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Bu iki başkan bu hizmetler var oldukça anılmaya devam edecek, Türkiye’den bu iki ismi kimse sökemeyecek” dedi.

“Amacımız Esnafa Zarar Vermek Değil”

Manisa ve Manisalılar için durmaksızın hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: “Şehrimize yollar, parklar ve altyapı hizmetleri kazandırıyoruz; ancak vatandaşlarımızın en çok benimsediği, en fazla dokunduğumuz hizmetler sosyal yardımlar oluyor. Öğrencilerimize burs ve kırtasiye desteği sağlıyoruz. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza hayatın her alanında destek olmaya gayret ediyoruz. Kent lokantalarımızda vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla sağlıklı ve doyurucu yemek imkânı sunuyoruz. Kooperatiflerden temin ettiğimiz ürünleri, Halk Mandıra aracılığıyla halkımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Aslında bu durumun bizi sevindiren bir yanı yok. Keşke ülkede bu kadar derin bir yoksulluk olmasa... Keşke insanlar ay sonunu getirmek için mücadele etmek zorunda kalmasa, çocuklarını okutabilmek adına bütçelerini zorlamasa. Ancak ne yazık ki iktidarın görmezden geldiği bu tablo karşısında, ‘Lokanta açmak belediyenin işi mi?’ diyen anlayışa rağmen, halkın yanında durmaya devam eden halkçı belediyeler var. Biz, bu hizmetin vatandaşlarımız için ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunun farkındayız. Eminim ki burası da Manisa için çok değerli bir hizmet noktası olacak” dedi.

Yeni ManisaKart Esnafa Can Suyu Olacak

Yerel esnafın da destekleneceği müjdesini veren Başkan Dutlulu, sosyal yardımların artık sadece ihtiyaç sahiplerine özel olarak kullanılabileceği yeni Manisakart sistemiyle hem esnafı koruyacaklarını hem de yardımları daha adil bir zemine oturtacaklarını açıkladı. ‘Esnafımızın gönlü rahat olsun’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Dutlulu konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bizim amacımız asla rekabet ortamı yaratmak ya da esnafımıza zarar vermek değil. Tek gayemiz, durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza destek olabilmek. Kent Lokantalarımızdan faydalananların büyük çoğunluğu, bir lokantada yemek yiyemeyen, evine et, kıyma götüremeyen ihtiyaç sahibi insanlarımızdan oluşuyor. Önümüzdeki aylarda yeni bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Manisakart, yapılacak yeni bir ihale ile birlikte yepyeni bir sisteme geçecek. Bundan böyle sosyal yardımlarımızdan, Kent Lokantalarımızdan ve Halk Mandıra’dan yalnızca Manisakart sahibi, gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yararlanabilecek. Böylece esnafımızın yaşayabileceği mağduriyetlerin de önüne geçmiş olacağız. Ticaret Odası Başkanımız ve esnaf odası başkanlarımız da burada, bu süreci onlarla ortaklaşa yürüteceğiz. Manisakart üzerinden gerçekleştireceğimiz sosyal yardımları yine yerel esnafımız üzerinden sağlayacağız. Bu sayede Manisa Büyükşehir Belediyesi yalnızca ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımızın değil; artan vergiler, zamlar ve yüksek kiralarla iktidar tarafından adeta baskı altına alınmış, çok ciddi sıkıntılar yaşayan küçük esnafımızın da yanında olmaya devam edecek. Bu hizmetin hayata geçmesinde büyük katkı sunan Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’a, Spilaş’a ve Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Kent Lokantamızın, Şehzadeler ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Çalışma Alanımız Sosyal Yardımlar Oldu”

Kent Lokantası’nın Şehzadeler ilçesine kazandırılmasından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve emeği geçenlere teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “Göreve geldiğimiz günden bu güne çalışma alanımız sosyal yardımlar oldu. Çocuklar aç yatmasın, aileler kendilerini yetersiz hissetmesin diye sosyal yardımları arttırmaya çalışıyoruz. Market çeki ve gıda kolileri dağıtıyoruz. Aşevinden yüzlerce sıcak yemek götürüyoruz. Yaşlılarımızın evlerini temizliyor, bakımlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Engellilerimizi okullara ve hastanelere götürüyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşların yanındayız ve yanında olmaya devam ediyoruz. Besim Başkan ile istişareler ile neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Şehzadeleri daha güzel daha yaşanabilir bir kent yapacağız. Kuşlubahçe Mahallesinde açılan kent lokantası ve halk mandıranın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kent Lokantası Vatandaşların Hizmetine Sunuldu

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve protokol üyelerinin katılımıyla Kent Lokantası ve Halk Mandıranın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirildi.