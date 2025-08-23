Manisa'da Yollar Büyükşehir’le Güzelleşiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Turgutlu’da gerçekleştirdiği sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları ile vatandaşların uzun yıllardır beklediği yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Turgutlu’da gerçekleştirdiği sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları ile vatandaşların uzun yıllardır beklediği yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Mevsim şartlarına göre asfalt çalışmalarına devam edileceğinin bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Birçok noktada çalışmalarımızı tamamladık, devam edenleri de kısa sürede tamamlayacağız. Manisa’mızın 17 ilçesinde asfalt çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz” dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol güvenliği ve vatandaşların konforu için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 648 sokakta yapılan sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. 17 metre genişliğindeki yolda 3 bin ton malzeme kullanılarak yapılan sıcak asfalt serimi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Turgutlu ilçesinde başlayan sıcak asfalt çalışmaları ise Ergenekon Mahallesi’ndeki Fatih Caddesi’nde devam ediyor. 5 bin tondan fazla malzeme kullanılacak sıcak asfalt çalışmasının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Turgutlu ilçesi Çatalköprü ve Kayrak Mahalleri arasındaki 12 kilometrelik yolda ise statik kaplama çalışmalarına başlayan ekipler, mahalleler arası bağlantıyı sağlayan yolda hem güvenli ulaşımı sağlayacak hem de konforu arttıracak.

“Manisa halkımızın huzuru ve mutluluğu bizim için çok önemli”

Manisa’nın 17 ilçesinde asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Vatandaşlarımız ve belediye başkanlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaç durumuna göre asfalt çalışmalarımızı il genelinde sürdürüyoruz. Programımız dahilinde asfaltlama çalışmaları ekiplerimiz tarafından hiç ara vermeden sürdürülüyor. Çalışmalarımıza mevsim şartları el verdiği ölçüde devam edeceğiz. Bu zamana kadar birçok noktada asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Devam ettiğimiz noktalarda da çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın, muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın bize ilettiği diğer bozuk yolları da planlamamıza alarak asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Manisa halkımızın huzuru ve mutluluğu bizim için çok önemli” diye konuştu.

“Çalışmalarımız Devam Ediyor”

Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’nde 3 bin ton malzeme kullanılarak sıcak asfalt çalışmalarının başladığının bilgisini veren Fen İşleri Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, “Geçtiğimiz haftalarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu bu caddeyi yerinde inceleyerek bize gerekli talimatı vermişti. Biz de hemen çalışmalara başladık. 1 kilometrelik Fatih Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Ayrıca Kayrak Mahallesi’nde de 12 kilometrelik yolda çift kat emisyonlu statik kaplama çalışmalarına başladık. Programımız dahilinde Yol Yapım Şube Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

“Besim Başkanımız Sözleri Tek Tek Yerine Getiriyor”

Sıcak asfalt çalışmalarının Turgutlu’nun en güzel, sürekli gelişen ve sirkülasyonun çok olduğu Ergenekon Mahallesi’nde yapıldığını söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Mahallemizin çok ciddi ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamamız gerekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte mahallemizi ziyaret ederek kendisinden sözler almıştık. O sözleri de bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu tek tek gerçekleştiriyor. Ergenekon Mahallesi’ne hayırlı olsun. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Çatalköprü-Kayrak Mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik yolda statik kaplama işi de son hızla devam ediyor. Ben buradan Besim Dutlulu Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyemiz ile çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhtarlar Teşekkürlerini İletti

Yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini ileten mahalle muhtarları, yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.



Ergenekon Mahallesi Muhtarı Atiye Aksel, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın’a çok teşekkür ederim. Yolların yapılması bizi fazlasıyla mutlu etti. Çok güzel yatırımlar yapılıyor. Ergenekon Mahallesi büyüyen ve hızlı gelişen bir mahalle. Vatandaşlarımızın tozdan dolayı şikayetleri vardı, yol en kısa sürede yapıldı ve şu an herkes çok memnun. Besim Başkanımız çok hızlı şekilde müdahale etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



Çatalköprü Mahalle Muhtarı Kadir İzgü, “Besim Dutlulu Başkanımız ve Çetin Akın Başkanımızın verdiği hizmetlerden dolayı çok mutluyuz. Bugüne kadar istediğimiz tüm taleplerimizi yerine getirmeye çalıştılar. Mevcut yolumuz çok dardı, genişleme çalışması yapıldı. Tekrar asfalt çalışması yapılıyor. Allah razı olsun, mahallem adına başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Kayrak Mahallesi Muhtarı Ali Kırbaş, “Yol çalışmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yıllardır yollarımız sıkıntılıydı. 12 kilometrelik yolumuz oldukça problemliydi. Dar ve geçişe elverişsiz durumdaydı. Genişletme çalışmaları yapıldı. Şu anda Manisa Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışma ile yollarımız rahatladı. Önümüzdeki yıllarda çok daha da iyi olacak. Çok daha güzel işler yapılacak. Mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Şu anda asfalt çalışmaları devam ediyor. Başta Besim Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Akhisar’daki Çalışmalar Tamamlandı

İl genelindeki asfalt çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde de başlattığı çalışmalarını tamamladı. Reşatbey Mahallesi 648 sokakta yapılan sıcak asfalt çalışmalarında 17 metre genişliğindeki yolda yaklaşık 3 bin ton malzeme serimi yapılarak çalışma tamamlandı. Konforu artan yol vatandaşların hizmetine sunulurken, trafiğin rahatlamasına da katkı sağladı.

