Mansur Yavaş: ''Cumhurbaşkanı adaylığını kabul edebilirim''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Yavaş, Altılı Masa’nın görev vermesi halinde aday olabileceğini söyledi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçiyordu. Daha önceki açıklamalarında adaylığı istemediğini belirten Mansur Yavaş, ilk kez görev verilmesi halinde kabul edeceğini söyledi.

Mansur Yavaş’ın HaberTürk canlı yayınında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

“Millet İttifakı’nın adayları içinde zikredilen üç isimden birisiniz. Aday mısınız? Bu konuşuluyor mu? Ya da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda duruşunuz nedir?”

“Ben de basından okudum ama bu konuda hiç kimseyle bir görüşmem olmadı. Bu konu Altılı Masa’nın konusu. Altılı Masa en uygun kararı verecektir. Ben görüşlerimi daha evvel de belirttim. Bunu herkes duydu. Dolayısıyla onun üzerine tekrar bir şey söylemeye gerek yok. Altılı Masa bu konuda ne karar verirse ona uyacağız. Benim böyle bir talebim yok ancak Altılı Masa böyle bir karar verirse bunu bir görev olarak kabul ederim.”