Mansur Yavaş: ''Eski yönetim toplu taşımayı ihmal etmiş''

Ankara Büyükşehir Belediye binasında “Ankara Ulaşım Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Yavaş’ın konuşmasının satır başları şöyle;

“ANKARA’NIN TRAFİĞİNİ BİR DOLMUŞÇU KADAR BİLEMEM”

Öncelikle bütün misafirlerimize 'hoşgeldiniz' demek istiyorum. Ankara’nın ulaşım vizyonunu tespit etmek için toplandık. Ben mesleğim itibariyle Ankara’nın trafiğini bir dolmuşçu kadar bilemem. Ulaşım konusunda, kimse bir veriye sahip olmadan herkesin bir fikri var.

Gerçek durum nedir? Neler yapılması gerekiyor? Buna bir çözüm bulmak istiyoruz.

“ESKİ YÖNETİM, TOPLU TAŞIMAYI İHMAL ETMİŞ”

Geçmiş yönetimleri eleştirmek gibi bir huyumuz yok ama, Ankara’da toplu taşıma ihmal edilmiş. Belediye başkanının görevi, musluktan temiz su akmasını sağlamak, yeşil alanlar oluşturmak, ucuza insan taşımak en hayati görevlerimiz arasında Ankara’da bunlar ihmal edilmiş.

“EGO’NUN 2037 OTOBÜSÜ VAR”

EGO’ya bağlı 2037 otobüsümüz var, ilçeler dahil edilince. Ankara’nın nüfusu 6 milyona yaklaşıyor. Zor şartlarda görev yapıyoruz. Ankara’nın göbeğinden geçen banliyö treni var bu treni günlük 51 bin 600 kişi kullanıyor. Bu hizmetten en az 300-400 bin kişinin yararlanması lazım.

“ANKARA’DA ÖZEL SEKTÖRDE MESAİ SAATLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Ankara’da insanlar trafikte uzun zaman kaybediyor. Kamuda yapamasak bile özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz. Bu projedeki çalışmalarımız devam ediyoruz.

“ULAŞIM KONUSUNU BİLİM ADAMLARIYLA ÇÖZECEĞİZ”

Dünyada herkes bu ulaşım meselesini bir şekilde çözüyor. Biz de çözeceğiz. Bilim adamlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözeceğiz. Ankara’da ücretsiz taşıdığımız yolcu sayısı günlük yüzde 30, zarar 630 milyon lira. Moskova’da bu konuda girişimlerimiz oldu, Moskova Belediye Başkanıyla bir protokol imzaladık. Oradaki toplantıda Helsinki Belediye Başkanı bana dedi ki “Bisikletle ulaşımda maalesef yüzde 85’i geçemedik. Ankara’da bu oran yüzde sıfır. Bu sebepten dolayı 56 kilometrelik bir bisiklet yolu inşaatına başladık.

ANKARA’YA YENİ 300 DOĞAL GAZLI OTOBÜS GELİYOR

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ise yaptığı konuşmada, 300 doğal gazla çalışan otobüsün EGO filosuna katılacağını açıkladı.