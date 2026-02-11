  1. Anasayfa
  Mansur Yavaş ''UCLG - MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı''na ev sahipliği yaptı

Mansur Yavaş ''UCLG - MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı''na ev sahipliği yaptı

Mansur Yavaş ''UCLG - MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı''na ev sahipliği yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Dış İlişkiler Dairesi koordinatörlüğünde ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG – MEWA) iş birliğinde yürütülen “UCLG – MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı”na ev sahipliği yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın aynı zamanda da UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanı olarak yer aldığı toplantıda, sosyal içermenin küresel gündemlerdeki yeri ve yerel yönetimlerin bu alandaki rolü üzerine fikir alışverişinde bulunulurken ABB ile komitenin 2022-2025 döneminde ortak yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi ve 2025-2028 dönemi için hazırlanan taslak çalışma planı ile iş birliği imkânları masaya yatırıldı. MEWA Bölgesi'nden yerel yönetimlerin iyi uygulama örnekleri dinlenerek, açık tartışma oturumlarında paylaşılan görüş ve önerilerle komitenin gelecek dönem çalışmalarına yön verildi.

“BİZLERİN YAPTIĞI SOSYAL PROJELER ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞLEV GÖRMEKTEDİR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABB Başkanı Yavaş, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı ve yerel yönetimlerin görevine dikkati çekerek şunları söyledi:

“Biz şehir yöneticilerinin birincil görevi, asgari ölçüde herkesin insanca yaşayacağı bir ortamı oluşturmak, kimseyi geride bırakmamaktır. Bu nedenle belediye hizmetleri mekânsal projelerden ibaret olmayıp, o şehirde yaşayan her bir bireyin yatağa mutlu girmesini sağlayacak ortamı oluşturmaktır. Ortaya çıkan sosyal adaletsizliği en aza indirmek, toplumsal ayrışma ve çatışmayı önlemek adına bizlerin yaptığı sosyal projeler çok önemli bir işlev görmektedir. Bu hizmetleri yaparken insan onurunu zedelemeden ve kimsenin din, dil, ırk ve siyasi görüşüne bakmadan hizmet götürmek önceliğimiz olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, göreve geldiğim ilk günden itibaren tüm Ankara halkını mutlu edecek projelere öncelik verdim.”

“BİZLERİN GÖREVİ, İNSAN ONURUNU MERKEZE ALAN POLİTİKALARLA KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYAN ŞEHİRLER İNŞA ETMEKTİR”

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman ise yerel yönetimler ile kapsayıcı, adil ve insan onurunu önceleyen şehirler inşa etmeyi amaçladıklarını belirterek “Eşitsizliklerin derinleştiği, kırılgan grupların kent yaşamında daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde kapsayıcı, adil ve insan odaklı politikalar üretmek her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimler olarak bizlerin görevi, bu farklı ihtiyaçları görünür kılan hak temelli, erişilebilir ve insan onurunu merkeze alan politikalarla kimseyi geride bırakmayan şehirler inşa etmektir. Önümüzdeki üç yıllık dönemde komitemizin katkılarıyla daha kapsayıcı, daha dirençli ve kimseyi geride bırakmayan şehirler inşa etme yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum” dedi.

Toplantı, programın eş başkanlığını gerçekleştiren Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer öncülüğünde devam etti.

ABB’NİN KAPSAYICI VE İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARI SUNUMLARLA ANLATILDI

Toplantıda, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, ABB Engelli Hizmetleri Daire Başkanı Mesut Halıcı, ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar sunumlar eşliğinde kentteki engelsiz yaşamın, kadın ve aile güvenliğinin, ihtiyaç sahiplerine maddi manevi desteklerin, gençlerin konforlu ve sporla iç içe bir yaşamının yerel yönetimlerle mümkün olabileceğinin mesajını verdi.

PROGRAM  ZAFER GENÇ AKADEMİ ZİYARETİ İLE SONLANDI

Programın sonunda ise ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, heyeti başkentli gençlerin uğrak noktası Zafer Genç Akademi’de gezdirerek Genç Akademilerin vizyonunu aktardı.

