Mersin'de ilk yapay resifler denize indirildi

Türkiye’de bir ilk olan ve 3D yazıcı yöntemi ile yapılan yapay resifler, Başkan Seçer’in telsizden geçtiği anonsun ardından Mersin’de denize indirildi.

Türkiye’de bir ilk olan ve 3D yazıcı yöntemi ile yapılan yapay resifler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in telsizden geçtiği anonsun ardından Mersin’de denize indirildi. Seçer, “Yaptığımız çalışmayla Mezitli sınırı ile Marina arasındaki bu çanağa, amatör balıkçıların yoğun olta balıkçılığı yaptığı bu bölgeye 12 yapay resif indireceğiz. 2 adedini de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne indireceğiz. Bugün bu yapay resifler buraya indikten 3 ay sonra ekosistemde bazı farklılıklar görülmeye başlayacak” dedi.

“Yapay Resifleri Denize, Denizimizi Geleceğe Bırakıyoruz”

Başkan Seçer, resiflerin sağlayacağı en önemli faydaların başında denizde canlı popülasyonuna sağlayacağı katkının geldiğini belirterek, “Balıklar burada üreyecek mekân bulacaklar. Bu da popülasyonun artmasına, balık zenginliğinin, sayısının artmasına sebep olacak. Balıkların üremesine katkı sağlayacak” dedi. Dalgıçlar tarafından ilk resif denize indirildikten sonra ‘Yapay Resifleri Denize, Denizimizi Geleceğe Bırakıyoruz’ pankartı açıldı. Yapay resifler denize indirilirken Başkan Seçer’e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Devrim Tezcan, İSTON Kalite ve ARGE Müdürü Emre Örtemiz, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yiğit Alaşehir, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nı temsilen Yarbay Oğuz Eryılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları eşlik etti.

“Son günlerde deniz kirliliği büyük sorun haline geldi”

Başkan Seçer, Türkiye’de ilk kez 3D yazıcı ile yapılan yapay resifleri Mersin’de denize indirdiklerini anlatarak, “Bu bölge Mersin’in merkezinde amatör balıkçıların balık tuttuğu bölgeler. Son günlerde deniz kirliliği büyük sorun haline geldi, bunu biliyoruz. Özellikle Marmara Denizi’ndeki müsilaj konusu bir kez daha bizim deniz kirliliği boyutunu ortaya çıkaran olay oldu. Tabi Mersin’de de bunu gözlemliyoruz. Deniz ekosistemi önemli tahribat görüyor. Kaçak avcılığın ya da yanlış yöntemlerle yapılan balık avlarının ve tabi ki çevre kirliliğinin denize yansıması sonucu deniz ekosistemi bozuldu. Artık canlı bulamıyorsunuz denizde. Deniz kirliliği had safhaya ulaşmış. Biz de bu yaptığımız çalışmayla bugün burada, bu bölgeye yani Mezitli sınırı ile Marina arasındaki bu çanağa, amatör balıkçıların yoğun olta balıkçılığı yaptığı bu bölgeye 12 yapay resif indireceğiz. 2 adedini de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne indireceğiz” dedi.

“Çok titiz, bilimsel ve teknik çalışmalar yapıldı”

Çalışma yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON aracılığıyla resiflerin imal edildiğini aktaran Başkan Seçer, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Seçer, “Yine Sahil Güvenlik Komutanlığı’yla işbirliği halinde bu çalışmaları gerçekleştirdi Büyükşehir Belediyesi. Çok iyi bir sonuç alacağımızı umut ediyorum. Bugün bu yapay resifler buraya indikten 3 ay sonra ekosistemde bazı farklılıklar görülmeye başlayacak. Çünkü resifler üzerinde canlılar artık algler, yosunlar yaşamaya başlayacak. Küçük balıklar onları yemek için oraya gelecekler ve daha sonra büyük balıklar derken, 1 yıl sonra da bu yapay resiflerin ekosisteme yaptığı katkıların ilk neticelerini alacağız. Ama ben olumlu olacağı düşüncesindeyim çünkü gerçekten çok titiz, çok bilimsel, çok teknik çalışmalar yapıldı. Bu Bakanlık’la paylaşıldı, gerekli izinler alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı teknik analizler, çalışmalar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi’nin de katkılarıyla ortaya çok güzel bir çalışma çıktığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Bu resifler 3D yazıcı ile yapıldığı için Türkiye’de bir ilk”

Yapay resiflerin 3 boyutlu yazıcılarla yapıldığı bilgisini paylaşan Seçer, şunları söyledi:

“Bunun için Türkiye’de bir ilk. Genelde eski araçlar; bu otomobildir, uçaktır, gemidir bunlar batırılmak suretiyle yapılıyordu. Ancak o da çevreye zarar veriyordu. Çok zararlı bir uygulamaydı. Bu resifler daha doğal ya da daha çevreye uyumlu, çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluştuğu ve 3D yazıcı ile yapıldığı için Türkiye’de bir ilk. Bu çalışmalar takip edilecek doğal olarak. Burada ekosistemdeki değişiklikler, ekolojik ortaya çıkacak hem florada hem faunadaki değişiklikler, bunun yanında oşinografik gözlemler de yapılacak. Bütün bu analizlerden sonra bizim kıyı şeridimiz boyunca amatör balıkçıların balık tuttuğu bölgelere kaç tane lazım olacağı da ortaya çıkacak. Tahminen 300, 400, 500 bu rakamlara da çıkabilir. Bu ortaya çıkacak sonuçlar değerlendirilecek ve çalışmamız devam edecek. Bu yapay resiflerin önemli katkılarından biri de yasa dışı avı önleme konusunda katkı sunacak olması. Biliyorsunuz denize zarar veren avlanma yöntemlerinin başında trolle avlanma geliyor. Bu resifler burada olduğu sürece trolle avlananlar ağlarında ciddi tahribatlar görecekler. Bu açıdan da önleyici bir tedbir” ifadelerini kullandı.

“Vira Bismillah dedik. İlk resif denizin dibini boyladı”

Yapay resiflerin denize bırakılmasının ardından kısa bir açıklama daha yapan Seçer, “Vira Bismillah dedik. İlk resif denizin dibini boyladı. Dalgıçlarımız suyun altında 7 metre civarındaki derinlikte resifleri yerleştiriyorlar. Bu resiflerin sağlayacağı en önemli faydaların başında aslında deniz popülasyonunun canlı popülasyonuna sağlayacağı katkı olacak. Çünkü balıklar burada üreyecek mekan bulacaklar, ortam bulacaklar. Bu da popülasyonun artmasına, balık zenginliğinin, sayısının artmasına sebep olacak. Mersinimize hayırlı uğurlu olsun. Balık üreme alanları oluşturuyoruz yani balıkların üremesine katkı sağlayacak. Burada balık popülasyonu son söylediğimde olduğu gibi zenginleşecek. Bunu vurgulamak yararlı olur diye düşünüyorum” dedi. Başkan Seçer, törenin ardından Çamlıbel Balıkçı Barınağı’na kadar dümene oturarak, gemiyi kullandı.



14 yapay resif denize indirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iş birliğinde düzenlenen ve İstanbul’da 3 boyutlu yazıcıda yazdırılan yeni tip resifler, Türkiye’de ilk defa denenmeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3D Yazıcı Sistemi ile Türkiye’de ilk kez denediği yapay resifleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen uygulamada Çevre ve Kontrol Dairesi de uygulamaya lojistik destek sağladı. Marina-Mezitli arasındaki bölgede 8,5 ve 11 metre derinliklerinde olmak üzere 2 farklı derinlikte 2’şer metre arayla toplam 14 yapay resif Mersin denizine indirildi.