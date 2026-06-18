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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay’a Tam Destek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay’a Tam Destek
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’e Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasında gerçekleştirilen ortak projeler hakkında bilgi verdi. Ziyarette Yeşilay Muğla Yeşilay İl Başkanı Abdullah Şenol Şengür de yer aldı.

Görüşmede özellikle ilçelerde düzenlenen farkındalık faaliyetleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) verilen destekler ele alındı.

Başkan Aras: “Kararlılıkla Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Aras, Yeşilay ile kısa sürede önemli iş birliklerine imza attıklarını söyledi.

Başkan Aras “İlçelerimizde farkındalık faaliyetleri yürüttük, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne destek sağladık. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele, sadece kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır” dedi.

“Yeşilay’dan Muğla Büyükşehir’e Teşekkür”

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, ziyaretlerinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür ederek, “Muğla ve ilçelerinde bağımlılıkla mücadele kapsamında verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Muğla’da hayata geçirilen bu iş birliği yalnızca yerel ölçekte değil, insanlık adına da önemli bir adımdır. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu kentte yürütülen çalışmaların etkisi, şehir sınırlarını aşarak daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Bu nedenle Muğla’da gerçekleştirilen her çalışma, sağlıklı nesiller ve güçlü bir toplum hedefi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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