  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir'den arıcılığa maliyet düşürücü destek: Fondan arı yemi makinası hizmete alındı

Muğla Büyükşehir'den arıcılığa maliyet düşürücü destek: Fondan arı yemi makinası hizmete alındı

Muğla Büyükşehir'den arıcılığa maliyet düşürücü destek: Fondan arı yemi makinası hizmete alındı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcılıkla uğraşan üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yerel üretimi güçlendirmek amacıyla Fondan (Arı Yemi) Makinası Destekleme Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında temin edilen makina, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği’nin deposu içerisinde kurularak üreticilerin kullanımına sunuldu.

Muğla genelinde arıcılık yapan üreticileri kapsayan destekle, özellikle yem maliyetlerinin düşürülmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği’nin iş birliğiyle hayata geçirilen projede, fondan arı yemi üretim ve işletme süreci Muğla Arıcılar Birliği tarafından yürütülecek.

Arıcılığın Muğla için hem ekonomik hem de ekolojik açıdan stratejik bir üretim alanı olduğuna dikkat çekilen çalışmayla, üreticilerin fondan arı yemini daha uygun maliyetlerle temin etmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Başkan Aras: “Fondan arı yemi makinesi desteği ile hem maliyetleri düşürüyoruz hem de örgütlü üretimi güçlendiriyoruz”

 Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreticilerin artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığına dikkat çekerek, bu yükü hafifletmeye yönelik projeleri birer birer hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Aras, şunları kaydetti:

 “Muğla, Türkiye’nin en önemli arıcılık merkezlerinden biri. Üreticilerimizin artan girdi maliyetleri karşısında ayakta kalabilmesi için yerelden kalkınmayı esas alan desteklerimizi sürdürüyoruz. Fondan arı yemi makinası ile hem üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor hem de örgütlü üretimi güçlendiriyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, emeğiyle üreten, doğayı koruyan tüm arıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Kurtlar Vadisi - Ahiret yorumu olay oldu!
Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Kurtlar Vadisi - Ahiret yorumu olay oldu!
İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı
İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı
TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı!
TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı!
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağı sonar taramasıyla bulundu
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağı sonar taramasıyla bulundu
Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt!
Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt!
Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi
Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi
Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek!
Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek!
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! ''Hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı'' iddiaları sonrasında Valilikten ortalığı karıştıran açıklama ''Hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı'' iddiaları sonrasında Valilikten ortalığı karıştıran açıklama Canlı yayında olay olacak iddia: AK Parti'nin transfer için görüştüğü büyükşehirler diyerek açıkladı Canlı yayında olay olacak iddia: AK Parti'nin transfer için görüştüğü büyükşehirler diyerek açıkladı Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı Kurumsal yatırımcıların müstakil konut alımı yasaklanıyor! Kurumsal yatırımcıların müstakil konut alımı yasaklanıyor! Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu! Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt! Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt! Marmara Denizi'ne düşen THY uçağı sonar taramasıyla bulundu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağı sonar taramasıyla bulundu Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek! Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek!
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı Gürsel Tekin’den ''CHP’nin evlatlarına'' açık mektup: 'Hepinizi bu şanlı mücadeleye davet ediyorum!' Gürsel Tekin’den ''CHP’nin evlatlarına'' açık mektup: 'Hepinizi bu şanlı mücadeleye davet ediyorum!' Film gibi kuyumcu soygununda çalınan altınların bulunduğu yer şoke etti Film gibi kuyumcu soygununda çalınan altınların bulunduğu yer şoke etti İstanbul Boğazı'nda motosikletiyle denize düşen genç hayatını kaybetti İstanbul Boğazı'nda motosikletiyle denize düşen genç hayatını kaybetti Aniden bastıran yağış sonrası İstanbul'un burnunun dibindeki 2 şehir sular altında! Aniden bastıran yağış sonrası İstanbul'un burnunun dibindeki 2 şehir sular altında! Bunu da gördük: Öğrencilerini eve temizliğe götürdü Bunu da gördük: Öğrencilerini eve temizliğe götürdü Uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü isim tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü isim tutuklandı En düşük emekli maaşı zammı için uzman isim masadaki rakamı açıkladı En düşük emekli maaşı zammı için uzman isim masadaki rakamı açıkladı Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Kurtlar Vadisi - Ahiret yorumu olay oldu! Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Kurtlar Vadisi - Ahiret yorumu olay oldu!