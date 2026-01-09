  1. Anasayfa
AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor''

Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM’de yaptığı konuşmada “Yıllarca, on üç yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün ‘Aleviler öldürülüyor’ diye ortalığı ayağa kaldırıyor” ifadelerini kullandı. Usta’nın bu ifadelerine CHP’li Günaydın tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen trafik cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifinin 3'üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı maddesi kabul edilirken oturuma AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın yaptığı konuşma damgasını vurdu.

Halep’te yaşananların herkes için endişe verici olduğunu ifade eden Usta, "13 yıldır savaşın bedelini ağır ödemiş, savaştan kaçarak ülkemize sığınmış Suriyelilerin artık barış ve huzur içinde yaşamaları hepimizin en önemli önceliğidir" dedi. Türkiye'nin bölgede barışın teminatı olduğunu vurgulayan Usta, Türk askerinin Suriye’de hiçbir zaman bir savaşın tarafı olmadığını ve olmayacağını söyledi. Usta, " Bizim görevimiz, hepimizin görevi, barışın temini, sivillerin korunması, Suriye'nin bir kaosa ve iç savaşa gitmemesidir. Çünkü Suriye’deki kaos ve iç savaş en çok ülkemize ve bölgemize zarar vermektedir" diye konuştu.

Suriye’nin Suriyelilere bırakılması, herkesin Suriye’nin kendi yönetimine destek olması gerektiğini belirten Usta, 10 Mart Mutabakatı’na acilen uyulması çağrısında bulundu. Usta, Türkiye’nin savaş sürecinde Suriyelilere dil, din, ırk ve köken ayrımı yapmaksızın kapılarını açtığını vurguladı. Bölgede terörle mücadelenin Türkiye tarafından kararlılıkla yürütüldüğünü kaydeden Usta, "Bugün bölgede PKK’yla da IŞİD’le de DAEŞ’le de her türlü terör örgütüyle mücadele eden biziz, bunu karıştırmamak gerekiyor" dedi.

Usta aynı zamanda “Yıllarca, on üç yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün "Aleviler öldürülüyor." diye ortalığı ayağa kaldırıyor. İnsanca olun, insanca, insanca konuşalım; dili, dini, ırkı ve kimlik siyaseti üzerinden konuşmayalım” ifadelerini kullandı.

Usta’nın bu ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tepki gösterdi. Günaydın "Eğer bu söz gerçek fikrinizse, 'Ben böyle düşünüyorum' deyin. Gerçek fikriniz değilse –ben öyle olmadığını umuyorum– 'Bu benim ağzımdan irademin dışında, kastımın dışında çıkmış bir laftır' diye düzeltin" dedi.

Usta ise bu tepki sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ifadelerinin çarpıtılmak istendiğini iddia ederek şu açıklamayı yaptı:

"Alevi vatandaşlarımız üzerinden algı oluşturmaya yönelik bu yaklaşımı görüyoruz ve açıkça ifade ediyoruz: Bu çaba boşa düşecektir. Biz yıllardır aynı ilkeyi savunuyoruz. Suriye’de katledilen her bir masum insan için, kimliğine bakılmaksızın, herkesin aynı vicdanî tepkiyi göstermesi gerekir. Acının dini, dili, mezhebi, ırkı olmaz. Biz Suriye’deki Alevi kardeşlerimizin de diğer tüm insanlarında kılına zarar gelmemesi için bu gayretleri gösteriyoruz. Alevi kardeşlerimiz üzerinden kaos çıkarma peşinde olanlara,süreci baltalamaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kez daha altını çiziyoruz: Suriye’de insanlar tehdit altındadır. Müslümanlar, Hristiyanlar, farklı mezheplerden ve etnik kimliklerden masumlar hedef alınıyor. Bu nedenle yapılması gereken; kimlikler üzerinden siyaset üretmek değil, insanlık ortak paydasında birleşmek ve zalimin karşısında net, güçlü ve ortak bir duruş sergilemektir. Vicdan ve insanlık; seçici olmaz. Mazlum kim olursa olsun, karşısında durulması gereken tek şey zulümdür."

