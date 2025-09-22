Muğla Büyükşehir’den Yangın Riskine Karşı Marinalarda Kapsamlı Dene

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önleme ve denetim birimi ile Zabıta ekipleri, yangın güvenliği tedbirlerini artırmak amacıyla il genelinde marina, liman ve çekek yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

2025 yılının başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, yangın riskini en aza indirmek için marina ve limanlarda yangın dolapları, yangın pompaları, pedestal ve yangın söndürme tüpleri titizlikle incelendi. Büyükşehir ekipleri 2025 yılının Ocak ayından itibaren 5 bin 142 işletmede yangın güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler, olası bir yangın anında hızlı müdahaleyi sağlayacak ekipmanların uygunluğu, çalışabilirliği ve mevzuata uygunluğu üzerinde yoğunlaşıyor. Eksiklik tespit edilen işletmelerin yangın güvenliği standartlarını hızla tamamlamaları sağlanıyor.

Başkan Aras: “Yangın Riskini En Aza İndirmek Önceliğimiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan denetimlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Muğla’mız, kıyıları ve limanlarıyla Türkiye’nin en önemli denizcilik merkezlerinden biri. Bu alanlarda meydana gelebilecek bir yangın sadece teknelere değil, doğaya ve tüm kent yaşamına zarar verebilir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yangın güvenliği önlemlerini en üst seviyede tutuyor, düzenli denetimlerle riskleri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Halkımızın güvenliği, kentin sürdürülebilirliği ve doğal mirasımızın korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”