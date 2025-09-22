  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’den Yangın Riskine Karşı Marinalarda Kapsamlı Dene

Muğla Büyükşehir’den Yangın Riskine Karşı Marinalarda Kapsamlı Dene

Muğla Büyükşehir’den Yangın Riskine Karşı Marinalarda Kapsamlı Dene
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önleme ve denetim birimi ile Zabıta ekipleri, yangın güvenliği tedbirlerini artırmak amacıyla il genelinde marina, liman ve çekek yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

2025 yılının başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, yangın riskini en aza indirmek için marina ve limanlarda yangın dolapları, yangın pompaları, pedestal ve yangın söndürme tüpleri titizlikle incelendi. Büyükşehir ekipleri 2025 yılının Ocak ayından itibaren 5 bin 142 işletmede yangın güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler, olası bir yangın anında hızlı müdahaleyi sağlayacak ekipmanların uygunluğu, çalışabilirliği ve mevzuata uygunluğu üzerinde yoğunlaşıyor. Eksiklik tespit edilen işletmelerin yangın güvenliği standartlarını hızla tamamlamaları sağlanıyor.

Başkan Aras: “Yangın Riskini En Aza İndirmek Önceliğimiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan denetimlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Muğla’mız, kıyıları ve limanlarıyla Türkiye’nin en önemli denizcilik merkezlerinden biri. Bu alanlarda meydana gelebilecek bir yangın sadece teknelere değil, doğaya ve tüm kent yaşamına zarar verebilir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yangın güvenliği önlemlerini en üst seviyede tutuyor, düzenli denetimlerle riskleri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Halkımızın güvenliği, kentin sürdürülebilirliği ve doğal mirasımızın korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı 1.5 yıldır geçmek bilmeyen öksürüğün nedeni şaşırttı 1.5 yıldır geçmek bilmeyen öksürüğün nedeni şaşırttı Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitimeni sevgilisi ile evlendi Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitimeni sevgilisi ile evlendi İthal otomobile yüzde 30'a varan ek vergi geldi! İthal otomobile yüzde 30'a varan ek vergi geldi! Her gördüğünüz Demet Özdemir Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i olmayabilir! Her gördüğünüz Demet Özdemir Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i olmayabilir! Yediler, içtiler, hesabı ödemeden gidip, ellerinde silahlarla dönüp kurşun yağdırdılar! Yediler, içtiler, hesabı ödemeden gidip, ellerinde silahlarla dönüp kurşun yağdırdılar! Ahmet Çakar'dan Sadettin Saran hakkında şoke eden iddia Ahmet Çakar'dan Sadettin Saran hakkında şoke eden iddia Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyordu! Evde bulunan günlük dosyaya girdi Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyordu! Evde bulunan günlük dosyaya girdi CHP'nin masasındaki karşılaştırmalı son seçim anketi ortaya çıktı CHP'nin masasındaki karşılaştırmalı son seçim anketi ortaya çıktı Eşiyle gittiği otelde ölü bulunan kadının son anları kamerada Eşiyle gittiği otelde ölü bulunan kadının son anları kamerada
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni süreçte bebek katili Öcalan için çok konuşulacak öneri Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni süreçte bebek katili Öcalan için çok konuşulacak öneri Fazla kilolarından kurtup görenleri şaşırtan Survivor güzeli yüzüğü taktı... Fazla kilolarından kurtup görenleri şaşırtan Survivor güzeli yüzüğü taktı... Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco için kararını verdi Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco için kararını verdi Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi olarak anılıyordu... İş makineleri girdi! Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi olarak anılıyordu... İş makineleri girdi! Boşandıktan sonra adeta gençleşen güzel oyuncu yeni sevgilisiyle aşka geldi Boşandıktan sonra adeta gençleşen güzel oyuncu yeni sevgilisiyle aşka geldi Bir erken genel seçim anketi sonucunda daha tüm dengeler değişti Bir erken genel seçim anketi sonucunda daha tüm dengeler değişti MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! Balıkesir'de peşpeşe 2 büyük deprem daha... İstanbul'dan da, İzmir den de hissedildi! Balıkesir'de peşpeşe 2 büyük deprem daha... İstanbul'dan da, İzmir den de hissedildi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u canlı yayında çıldırttılar: ''Geldiğime pişman ettiniz!'' Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u canlı yayında çıldırttılar: ''Geldiğime pişman ettiniz!''