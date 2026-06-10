Muğla'da MUSKİ, Derelerin Güvenliği İçin Önlemlerini Artırdı

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile il genelinde derelerde yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla korkuluk imalatı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yılbaşından bugüne kadar toplam 10 bin metre korkuluk ile 6 bin 750 metre harpuşta (duvar üstü koruyucu kapak) yapımı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, il genelinde sorumluluk alanında bulunan derelerde çevresel risklerin ve olası can kayıplarının önlenmesi amacıyla verdiği korkuluk yapımı talimatları doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile başlatılan proje kapsamında 10 bin metre korkuluk, 7 bin metre harpuşta ve 150 metreküp taş duvar imalatı gerçekleştirildi.

Can ve Mal Kayıplarının Önüne Geçiliyor

MUSKİ ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile il genelinde sorumluluk alanı içerisinde yer alan dere alanlarda çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, dere kenarlarında can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla korkuluk imalatı ve montajı çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda 13 ilçede yürütülen çalışmalar doğrultusunda, son 6 ay içerisinde toplam 10 bin metre uzunluğunda (yaklaşık 100 futbol sahası) korkuluk imalatı tamamlandı. Ayrıca zamanla yıpranan ve tehlike arz eden korkulukların bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, boyama işlemleri de gerçekleştirilerek hem daha uzun ömürlü hale getiriliyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

Kalıcı ve Dayanıklı Çözümler

Dere ıslah çalışmaları kapsamında güvenliğin artırılması için korkuluk imalatları yapılırken, duvarların üst kısımlarında harpuşta uygulamaları da hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 7 bin metre harpuşta imalatı tamamlanırken, harpuştalar sayesinde yağmur ve yüzey sularının duvarlara zarar vermesi önleniyor, yapıların ömrü uzatılarak aşınmaların önüne geçiliyor. Böylece dere kenarlarında daha dayanıklı, kalıcı ve güvenli bir altyapı oluşturuluyor. Öte yandan taş duvar imalatlarıyla dere yataklarında oluşabilecek toprak kaymaları ve erozyonun önüne geçilerek kıyı hattı koruma altına alınıyor. Üst yapı elemanları olan korkuluk ve harpuştaların güvenli şekilde uygulanabilmesi için sağlam bir zemin oluşturulurken, çalışmalar tamamlandığında dere kenarlarında daha güvenli, düzenli ve uzun ömürlü bir yapı ortaya çıkarılıyor.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, “Amacımız Can Güvenliğini En Üst Düzeyde Sağlamak”

İl genelinde vatandaşların can güvenliğini sağlamanın başlıca görevleri olduğunu belirten MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’ın, il genelinde derelerde çevresel risklerin azaltılması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile dere kenarlarında korkuluk imalatı, harpuşta uygulamaları ve taş duvar yapımını kapsayan altyapı çalışmalarını planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. İl genelinde 13 ilçemizde yürüttüğümüz bu çalışmalarla hem mevcut riskli alanları güvenli hale getiriyor hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaşabileceği olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Dere kenarlarında yürütülen bu çalışmalar yalnızca fiziksel bir düzenleme değil, aynı zamanda sürdürülebilir kent yaşamının da önemli bir parçasıdır. Ekiplerimiz, yıpranan korkulukların bakım ve onarımını düzenli olarak yaparken, boyama işlemleriyle de hem dayanıklılığı artırıyor hem de görsel kirliliğe izin vermiyor. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların temel amacı; vatandaşlarımızın can güvenliğini en üst düzeyde sağlamak, çevresel riskleri en aza indirmek ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır. Çalışmalarımızı insan sağlığı, çevre güvenliği ve kamu yararı odağında kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.