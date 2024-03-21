Murat Kurum: ''Adalar'ın makus talihini değiştireceğimiz tarihi not alın''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul ilçe ziyaretlerine Adalar ile devam etti.

Büyükada'da Ak Nokta’yı ziyaret eden Kurum, kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara seslenerek, "Adalar'ın makus talihini değiştireceğimiz tarihi, 21 Mart'ı not alın" dedi.

Göreve gelir gelmez aktarmalı yolculuklarda deniz ulaşımını ücretsiz hale getireceklerini sözlerine ekleyen Kurum, Büyükada'ya nostaljik tramvay kazandıracaklarını söyledi. Murat Kurum, "31 Mart'ta bir tarafta milleti için gece gündüz çalışanlar, diğer tarafta yol yürüdüğü arkadaşlarını sırtından hançerleyenler ve onları yol üzerinde saf dışı bırakanlar ile balya balya paralarla poz verenler var. 31 Mart bu 2 zihniyet arasında geçecek." şeklinde konuştu.

Gençleri de unutmadıklarını belirten Kurum, Adalar’daki sanatoryumu gençlik kampına dönüştüreceklerini söyleyerek konuşmasını tamamladı.