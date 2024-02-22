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Murat Kurum: ''Afetlere Dirençli'' bir İstanbul vaat ediyoruz

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan’da düzenlenen 5500 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşümü Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı.

Buradaki konuşmasında İstanbul’da kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Kurum, “İstanbul bir deprem şehridir. Tedbir alınmaz, ihmal edilirse neler olacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şu anda İstanbul’da 7,5 milyon ev ve iş yeri var. Bunların 1,5 milyonu sağlıksız durumda. Bilim adamlarımızın da işaret ettiği gibi 600 bin yuvamızın acilen, yani bir dakika bile beklemeden dönüştürülmesi gerekiyor. Biz İstanbul’umuzda bu gerçeği görerek, milletimize daima hatırlatarak çalışıyoruz. Bu yüzden sizlere, annelerimize, çocuklarımıza ‘Afetlere Dirençli’ bir İstanbul vaat ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı. 

Murat Kurum: ''Afetlere Dirençli'' bir İstanbul vaat ediyoruz - Resim : 1

İstanbul’da 650 bin konutun dönüştürülmesini gereksiz gören mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, “Bunlara kalsa, bu zihniyete kalsa İstanbul’un kentsel dönüşüme ihtiyacı yoktur. Şu anda yaptığımız bu dönüşüm projelerine bile gerek yoktur.’’ dedi.

Mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm çalışmalarını mahkemeye taşımasına değinen Kurum, “Nerede bir dönüşüm durdurma dilekçesi varsa altında mutlaka CHP’nin imzası vardır.” şeklinde konuştu.

Etiketler murat kurum ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm
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