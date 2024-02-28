İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy mitinginde vatandaşlara seslendi.

"Miting alanı bugün çok başka bir şey söylüyor" diyen Kurum, "51 gündür İstanbul’umuzun tamamında, net bir şekilde görüyorum. İstanbul artık tamam demiş, kesin kararını vermiştir. Bu meydan bize tıpkı 28 Mayıs’ta olduğu gibi 31 Mart zaferimizi müjdeliyor. Bu meydan 'Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik' diyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'u yöneten mevcut yönetimin riskli yapılarda yaşayan 6 milyon insanı düşünmediğini söyleyen Kurum, "Bugün bir tarafta; Kartal Orhantepe’de, Üsküdar’da, Beykoz’da şantiyelerde arı gibi çalışanlar var; diğer tarafta kendi geleceği için İstanbul’u kaderine terk edenler var." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde Murat Kurum, "Bunların millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok. İşte bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya lokomotif olan gerçek belediyeciliği seçeceğiz ya da milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliğini seçeceğiz." sözleriyle konuşmasına devam etti.

"Kendileri projeden nasiplerini alamadıkları için bizim yapacaklarımıza hayalleri bile erişemiyor" sözleriyle mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, "Biz dertliyiz. İşte biz bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart’tan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Bizi arayanlar; algıda, reklamda bulamayacak. Bizi tek bir gün bile uzaklarda aramayacaksınız." diyerek sözlerini tamamladı.