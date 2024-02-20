Murat Kurum, ''Diji İstanbul'' projesini tanıttı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’ni ziyaret etti. Girişimcilerin projelerini dinledikten sonra konuşma yapan Kurum, ‘Diji İstanbul’ projesiyle bütün sistemin dijital olarak işletileceğini, İstanbul’un tüm sorunlarının dijital olarak takip edileceğini ifade etti.

Ülkenin ve İstanbul’un gelişimi için teknopark gibi alanlara ve projeler üretecek gençlere ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kurum, “Burada yapmış olduğunuz birçok teknoloji bizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımlardır.” dedi.

Kurum, gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul için çalışacaklarını belirterek bütçe ile ilgili eleştirilere de cevap verdi. Sadece Teknopark İstanbul’a 5 milyar girişim desteğinin olduğunun altını çizen Kurum, “5 milyar lira girişim desteği alan bir yer kendi masrafını da birçok masrafı da çıkarır. Siz dertli olursanız, bu işleri yapmak için bir amacınız, bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz. Biz de inşallah gençlerimizle birlikte bu süreci yürütmek, geleceği birlikte inşa etmek için kararlı bir şekilde bu süreci sizlerle birlikte yürütüyor olacağız.” dedi.