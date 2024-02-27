AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kartal Uğur Mumcu Cemevi’ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kartal Uğur Mumcu Cemevi’ni ziyaret etti. İstanbul için yola sevgiyle çıktığını söyleyen Murat Kurum, “Kartal’da 2012 yılından itibaren Cemevi talebi yerine getirilmemiş. Bizim sözümüz askıda kalmaz.” şeklinde konuştu.

Mevcut Belediyenin 2012 yılından itibaren Cemevi için verdiği vaatleri yerine getirmediğini sözlerine ekleyen Kurum, “Kartal Uğur Mumcu mahallesindeki Alevi kardeşlerimizin Cemevi ihtiyacına ilişkin adımlara canlarımızla beraber bir masada oturup karar vereceğiz” diyerek 1 Nisan sabahını işaret etti.