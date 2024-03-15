Murat Kurum'dan anket açıklaması: ''1,5-2 puan öndeyiz''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ,TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında soruları yanıtladı.

Kurum, anketlerdeki son durum hakkındaki soruya ”1,5-2 puan öndeyiz. Bazı araştırmacılar bu farkın seçim günü artacağını söylüyor. Kararsız seçmenin iradesini hizmetten yana kullanacağını belirtiyorlar. Muhalefet ne yapacağını şaşırmış durumda. Katıldıkları programlarda sürekli bizi ağızlarına doluyorlar.” diye cevap verdi.

Murat Kurum, mevcut İBB Başkanının 2019’da verdiği vaatler için ‘hatırlamıyorum’ demesine tepki göstererek “Bir yöneticiye verdiği sözleri tutmak yaraşır. İBB Başkanı ‘yapacağım’ dedi, yapmadı. Sorduğunuzda 'hatırlamıyorum' diyor. Bu başkan 30 yıl önceki köfteyi hatırlıyor, 5 sene önceki sözlerini hatırlamıyor. İstanbulluların karşısına geçip utanmadan bunları söylüyor.” şeklinde konuştu.

Kurum, CHP ve DEM Parti arasındaki Kent Uzlaşısı ile ilgili soruya cevaben “Milletimiz ne olduğunu görüyor. Uzlaşı yaptıklarını kendileri de ifade ediyor. Nasıl bir anlaşma yaptıklarını net bir şekilde anlatmıyorlar. Daha önce Başak Demirtaş aday oldu, ama sonra Kandil’den talimat geldi ve geri çekildi. Başka bir aday çıkardılar. Belediye Meclisi'ni dağıttılar. Biz ilgilenmiyoruz, istedikleri ittifakı yapsınlar.” dedi.

Murat Kurum, mevcut İBB yönetimin ‘engelleniyoruz’ açıklamalarına karşı “Madem iş yaptırmadık, metro yaptırmadık, kentsel dönüşüm yaptırmadık kasada para olması lazım. Sen borcu artırmışsın. Ve devletten gelen bütçen de artmış. Para nerede o zaman?” diyerek tepkisini dile getirdi.