Murat Kurum'dan ''Yeniden Refah seçmeni'' sorusuna yanıt

İBB adayı Murat Kurum, Yeniden Refah Partisi seçmeninin sandıktaki tercihine ilişkin soruyu cevapladı.

TV100'de yayınlanan Özel Röportaj programında Gürkan Hacır, Cansu Canan Özgen ve Başak Şengül'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazeteci Hacır, Kurum'a "Yeniden Refah Partisi geçen seçimin anahtar partilerinden biriydi. Bu dönemde ittifak ilerlemedi. Anketlerde belli bir oyları var. Yeniden Refah seçmeni sandıkta size mi oy verecek?" sorusunu sordu.

Yeniden Refah Partili seçmenin, CHP belediyeciliğinin ne anlama geldiğini en iyi bilenler olduğunu söyleyen Kurum, "Yeniden Refah Partisinin oylarının sandıkta size mi yöneleceğini düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, bir önceki seçimde Yeniden Refah Partili seçmenin Cumhur İttifakı'nın içinde olduğunu, gelinen süreçte onların da kendi adaylarını ilçelerde, büyükşehirde, farklı illerde gösterdiklerini anımsattı.

"İstanbul Erbakan'ın rüyasıydı"

Kurum, İstanbul'un Necmettin Erbakan'ın rüyası olduğuna, böyle kutlu bir şehri en güzel haliyle korumanın, kollamanın, gelecek nesillere aktarmanın Erbakan'ın en büyük beklentisi olduğuna işaret ederek, "Şimdi bu beklentiyi gerçekleştirecek bir seçime gidiyoruz. Bu seçim ister istemez iki aday arasında gerçekleşecek. Alınan oylar üzerinden partiler var olup yok olma mücadelesi vermeyecek. Yeniden Refah Partili seçmenimiz de bunu çok iyi biliyor." diye konuştu.

"5 yıllık süreçte bahaneden başka bir şey üretilmediğini en iyi onlar biliyor"

Yol yaparken "Bu seçmen CHP'liymiş, MHP'liymiş, İYİ Partiliymiş veya DEM Partinin seçmeniymiş. Oraya yol getirelim, getirmeyelim." gibi bir kıyas yapmayacaklarını, herkese hizmet edeceklerini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla burada kendisine yapılan eziyeti çok iyi biliyor Yeniden Refah Partili seçmenlerimiz. Geriye dönüp baktıklarında CHP belediyeciliğinden aldıkları hizmetleri de biliyor. İstanbul'umuzun o ellerdeyken nasıl bir hizmet aldığını ve şu gelinen 5 yıllık süreçte bahaneden başka bir şey üretilmediğini en iyi onlar biliyor. Dolayısıyla burada eğer aslolan bu ülkenin menfaatiyse, aslolan 783 bin kilometrekare vatan toprağıysa, ay yıldızlı bayrağımızsa eğer, sandıkta Yeniden Refah Partili seçmenimiz gidip orada bu iradeden yana tavrını koyacaktır. Mesele Murat Kurum değil. Burada mesele siyasi bir görüş meselesi de değil. Mesele İstanbul'un geleceği meselesidir. O yüzden Yeniden Refah Partili seçmenimiz de Cumhuriyet Halk Partili seçmenimiz de İstanbul'a gönül veren, geleceğini düşünen herkesin ortak kanaati, geleceği adına bu işleri yapacak olan liyakatli kadrolara, orada iş yapan, eser üreten kadrolara destek olmaktır. Ben sandıkta da böyle olacağına inanıyorum."

"Eş başkan Özel, Kur'an kurslarına giden çocuklarımızı 'Orta Çağ zihniyeti' olarak ifade ediyor"

"Siz şaşırdığınızı ifade etmiştiniz Yeniden Refah Partisinin tavrına ve Ayasofya üzerinden bunu aktarmıştınız." denilerek, Yeniden Refah Partisinin bu kararına bakış açısı sorulan Kurum, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasını en çok rahmetli Erbakan Hoca'mız isterdi. Orası cami olsun, ibadete açılsın, orada ezanlar sonsuza dek yankılansın, en çok onun istediği durumdu. Şimdi bu gerçekleşmiş. Yeniden Refah Partili seçmen sandığa gittiğinde, 'Ayasofya'nın zincirleri kırılmış, ibadete açılmış.' diyenlere mi yoksa 'Müze olsun, ne gerek vardı?' diyenlere mi destek olacak? Bunu düşünecek, öyle değil mi? İşin sonunda Cumhur İttifakı'ndan parça koparmak öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partili adaya yarayacak. Eğer bunu istiyorsak burada tartışacak bir şey yok ama ben Yeniden Refah Partili seçmenin böyle bir şey istediğini düşünmüyorum. Eş başkan Özgür Özel ne diyor? Bizim Kur'an kurslarına giden çocuklarımızı 'Orta Çağ zihniyeti' olarak ifade ediyor. Bu çocukları 'Orta Çağ zihniyeti' olarak ifade eden bir anlayışa mı destek olacak Yeniden Refah Partili seçmen. Ben olacağına inanmıyorum. Çünkü bize bir faydası yok."