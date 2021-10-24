Murat Ongun açıkladı: ''Bir avuç azınlık esnafa eylem çağrısı yapıyor''
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından ''Plaka rantı ile geçimini sağlayan bir avuç azınlığı rahatsız etmiş. Ses kayıtlarıyla taksi esnafına eylem çağrısı yapıyorlar'' açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
''Gerçek taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler, plaka rantı ile geçimini sağlayan bir avuç azınlığı rahatsız etmiş'' diye yazan Ongun, ''Ses kayıtlarıyla taksi esnafına eylem çağrısı yapıyorlar. Plaka rantçıları 40 yıldır kazanıyor, şimdi sıra geçimini direksiyon sallayarak kazanan esnafta'' ifadelerini kullandı.
Ongun'un paylaşımı şöyle:
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